Każda z nas jest wyjątkowa, ma inną osobowość i charakter. Jak więc podkreślić swoją indywidualność? Jednym z najłatwiejszych sposobów wyrażania siebie jest nasz unikalny styl. Ale nie tylko. Dowiedz się, co jeszcze możesz zrobić, aby pokazać światu swoje wewnętrzne ja.

Zapachy, które opowiadają historie (bez słów)



Zapachy są jak opowieść, w której możemy odnaleźć siebie. Często podświadomie wybieramy perfumy, które podkreślają naszą osobowość, a odpowiednio do niej dopasowane sprawiają, że czujemy się pewniej w swojej skórze. Ba! Na rynku dostępne są nawet zapachy, które rozwijają się razem z nami. Przykład? Nowość od marki Avon - perfumy Eve Become, inspirowane pięknem przemiany motyla. Otwierają je soczyste nuty czerwonego jabłka. Następnie zapach zmienia się, uwalniając serce kompozycji (autorski akord marki Avon o nazwie Butterfly Blossom), na które składają się kwiatowe nuty gardenii jaśminowatej i orientalne piżmo. Natomiast całość zamyka akcent drzewa cedrowego. Zapach ewoluuje więc od świeżego do bardziej zmysłowego i ciepłego. „Żyje” na naszej skórze i ciągle dostarcza nowych wrażeń.

Perfumy Eve Become są złożone, ale nie za ciężkie. Idealnie nadają się na każdą porę dnia i okoliczność - bez względu na to, czy będzie to spotkanie biznesowe, rodzinny obiad czy randka. Marka Avon postarała się o to, aby dopełniały wizerunek kobiety o wielu twarzach - takiej, która jest otwarta na nowe doświadczenia, realizuje się na kilku polach i stale rozwija. Eve Become symbolizuje różne oblicza kobiecości i ewoluuje. Trudno nie zwrócić uwagi także na sam flakon - jego brzegi symbolizują skrzydła motyla.

Ubrania i dodatki, które są nie tylko elementami stylizacji

Moda przestała pełnić funkcję jedynie estetyczną, aby stać się formą autoekspresji. Z pomocą ubrań i dodatków często komunikujemy się ze światem, uzewnętrzniając swój charakter. Jedni wykorzystują do tego m.in. przyciągające wzrok kolor i wzory, charakterystyczną biżuterię czy okulary. Inni wyrażają siebie (i swoje poglądy) poprzez t-shirty z pewnymi manifestami. W modzie wszystkie ruchy są dozwolone.

Zmiana fryzury jako symbol zmiany w życiu

Do tego, że fryzura oddziałuje na nasz wygląd, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak z jej pomocą możemy też pokazywać swoje wewnętrzne ja. Zastanów się, ile razy pod wpływem przełomowych dla siebie wydarzeń zapragnęłaś ściąć lub przefarbować włosy? Mówi się, że zmiana fryzury oznacza zmiany w życiu. Wiele kobiet chce w ten sposób nie tylko zmienić swój wygląd, ale przede wszystkim symbolicznie zamknąć dany rozdział.

A ty? Jak podkreślasz swoją wyjątkowość? Pamiętaj, że diabeł tkwi w szczegółach i często detale potrafią powiedzieć więcej niż słowa.

