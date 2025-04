Zastanawiasz się jak dobrze wyglądać na urlopie? Na wakacje, oprócz dobrego humoru, zabierz ze sobą kremy chroniące przed słońcem, letnie ubrania, które nie będą odpowiednie na upalnie dni i kosmetyki, które ugaszą pragnienie twojej skóry. Warto mieć taki niezbędny zestaw pod ręką, zwłaszcza gdy decydujesz się na wakacje last minute.

Jak dobrze wyglądać na urlopie?

Na pewno musisz zabrać ze sobą zwiewne ubrania, które sprawdzą się w czasie upalnych dni. Nie możesz zapomnieć również o wygodnych klapakach, okularach przeciwsłonecznych i kapeluszy, który ochroni głowę przed promieniami słonecznymi.

Jeżeli chodzi o kosmetyki to w pierwszej kolejności powinnaś spakować te z wysokim SPF i nawilżający balsam po opalaniu - będzie zbawieniem, gdy przesadzisz ze słońce. Do tego dorzuć jeszcze głęboko nawilżający krem do twarzy, coś do makijażu - wodoodporny tusz do rzęs i puder brązujący. Nie zapomnij również o soli morskiej do włosów i balsamie nawilżającym do ust. Teraz nie pozostaje nic innego tylko cieszyć się urlopem.

