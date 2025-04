Gala Kosmetyk Wszech Czasów 2025 za nami! Zobacz relację z eventu

Blask reflektorów, ekscytujące emocje i magia piękna – tak w skrócie można opisać to, co działo się podczas tegorocznej Gali Kosmetyku Wszech Czasów Wizaż.pl! Wieczór, który na długo pozostanie w naszej pamięci, był prawdziwym świętem urody, pasji i kobiecej energii. Już od pierwszych chwil uczestnicy mogli poczuć, że czeka ich coś wyjątkowego – urodowe koło fortuny rozgrzewało emocje do czerwoności, a profesjonalna analiza trychologiczna pozwalała zajrzeć głębiej w potrzeby naszej skóry głowy i włosów.