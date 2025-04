Jak woda wpływa na stan włosów?

Zdarza się, że starania pielęgnacyjne idą na marne, a kosmetyki nie przynoszą pożądanego efektu. Istnieje wiele czynników, które mogą mieć na to wpływ – jednym z nich może być woda, która zawiera między innymi miedź, chrom, ołów, nikiel czy rtęć oraz minerały takie jak wapń i magnez. Duże stężenie metali w wodze nie pozostaje bez znaczenia nie tylko dla naszej skóry, lecz także i włosów – zaczynają się puszyć, pasma stają się trudne w rozczesywaniu, tracą swoją objętość. Woda z metalami utrudnia ich pielęgnację, sprawiając, że są matowe, szorstkie i kruche. Obserwując taki stan, sięgamy zwykle po więcej kosmetyków myjących i pielęgnujących, ponieważ gorzej się rozprowadzają i mniej się pienią. Ponadto wytrącające się podczas mycia pierwiastki wymagają użycia silniejszych kosmetyków, które niedokładnie się spłukują. Niestety pozostawione na skórze głowy resztki preparatów mogą powodować podrażnienia czy łupież. Warto wiedzieć także, że działanie szamponów czy odżywek w twardej wodzie obniża ich skuteczność. Ma również negatywny wpływ na łuski włosów, które się rozchylają, przez co włosy są szorstkie, suche, plączą się i łamią.

Nieefektywna koloryzacja włosów

Woda z różnym poziomem zawartości cząsteczek metali występuje zarówno w naszych domach, jak i salonach fryzjerskich, mając negatywny wpływ na efekty koloryzacji i dekoloryzacji. Oznacza to, że nawet w najczystszej wodzie mogą występować metale, co znacznie wpływa na szybkość wypłukiwania się koloru z włosów farbowanych.

Mycie włosów w wodzie bogatej w miedź i inne pierwiastki to zamknięte koło. Włosy stają się suche, sztywne, puszą się, przez co wymagają mocniejszego nawilżenia. Nakładając więcej odżywek, obciążamy pasma, a skóra głowy bardziej się przetłuszcza. W efekcie używamy kosmetyków przeciw przetłuszczaniu się włosów, które mogą powodować przesuszanie i rozdwajanie końcówek. Woda z metalami może pozbawiać włosów połysku, szczególnie w wypadku farbowanych pasm, a nawet powodować wypadanie włosów. Zablokowane niespłukanymi preparatami mieszki włosowe mogą zmniejszyć swoją średnicę, przez co wyrastający z nich włos jest cieńszy.

Jak zneutralizować metale, które wniknęły w strukturę włosów?

Włosy po koloryzacji czy wysokoporowate mają większą skłonność do wchłaniania metali, przez co pasma szybciej stają się matowe, suche, pozbawione blasku i mogą żółknąć w przypadku blondu. Rozwiązaniem tego problemu jest neutralizacja metali, które wniknęły w strukturę włosa. Serie Expert Metal Detox od L’Oreal Professionnel to jedyna gama kosmetyków na rynku, która została stworzona właśnie po to – aby neutralizować metale znajdujące się we włóknach włosa. Innowacyjna opatentowana technologia zmniejsza ryzyko zniszczenia aż o 87%, zatrzymując kolor na dłużej. Odpowiada za to główny składnik kosmetyków z linii Metal Detox, glikoamina, czyli mała molekuła, która jest w stanie wniknąć do wnętrza włókna włosa, neutralizując metale i oczyszczając włosy. Dzięki temu na długo pozostają one miękkie, lśniące, o głębokim kolorze.

Gama produktów Metal Detox to kosmetyki używane i stworzone przez profesjonalnych fryzjerów. Teraz są dostępne dla każdej z nas, dzięki czemu efekt włosów jak z salonu możemy uzyskać codziennie, dbając o nie we własnym domu przy pomocy profesjonalnych produktów. Aby zapewnić jeszcze lepsze efekty takiej domowej pielęgnacji, w dobrych salonach fryzjerskich można również skorzystać z usługi oczyszczania włosów z metali – warto zapytać stylistę o taką możliwość, a następnie podtrzymać efekt, używając szamponu i maski Metal Detox do domowej pielęgnacji.

Rola wody w procesie pielęgnacji włosów jest nieoceniona. Mając jednak wiedzę na temat tego, jak zawarte w niej metale wpływają na strukturę włosa, możemy skutecznie przeciwdziałać niepożądanym efektom. Troska o piękne i lśniące włosy nie musi być trudna – tym bardziej, że na wyciągnięcie ręki mamy teraz profesjonalne kosmetyki, takie jak kompleksowa linia Metal Detox, które pomogą nam zadbać o włosy w domowym zaciszu tak, jak w salonie fryzjerskim!

Artykuł powstał z udziałem marki L'Oréal