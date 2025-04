Reklama

Każdego dnia napotykamy na swojej drodze wiele przeszkód, którym musimy sprostać. Pokonując je zdobywamy doświadczenie i siłę do dalszych działań. Sara - trenerka siłowa, trenerka lekkoatletyki i fitnessu opowiada, jak ważne jest przygotowanie i odpowiednie ubranie.

Co sprawiło, że chciałaś zostać instruktorką?



Prowadzenie zajęć daje mi mnóstwo energii. Do tego uwielbiam tworzyć, projektować, wymyślać układy ćwiczeń a potem realizować je z grupą. Być może wynika to z faktu, że jestem z wykształcenia projektantką mody. Kocham czuć, że ludzie przychodzą zobaczyć coś, co sama stworzyłam. Ponadto, zawsze lubiłam sporty drużynowe. Współzawodnictwo i rywalizacja sprawiają mi wielką radość. Tą energię przekazuję później ludziom z którymi spędzam czas, interakcja z nimi dodaje mi siły. Zachęcając się wzajemnie do wspólnego biegu w terenie, wiemy, że tylko dzięki współpracy osiągamy najlepsze wyniki. Bieg

w terenie jest moją ulubiona formą spędzania wolnego czasu i od zawsze chciałam w tą pasję wciągać jak najwięcej osób z mojego otoczenia.

Jak rozpoczynasz swój dzień?



Rano zawsze sięgam po kubek mięty lub zielonej herbaty. Siadam i wypijam go, póki wszyscy śpią, przygotowując się mentalnie do całego dnia. Kiedy mam już wszystko poukładane, mogę szykować mojego 20-miesięcznego synka i zając się domowymi obowiązkami. Poranek to jedyny moment w ciągu dnia, kiedy mogę się wyciszyć i odpocząć przed ciężkimi treningami i wyzwaniami, które spotykają mnie poza domem.

Opisz, co jest dla Ciebie najważniejsze w wyborze stroju treningowego.



Dla mnie najważniejsza jest uniwersalność i wytrzymałość ubrań, które noszę. Na co dzień walczę z wieloma ograniczenia i słabościami. Walczę z pogodą, korkami, niewyspaniem z powodu mojego małego synka, podczas treningu i zaraz po nim, kiedy biegnę na autobus lub śpieszę się do pracy. Wybierając odpowiednią odzież, jest mi łatwiej przezwyciężać wszystkie zewnętrzne czynniki i trudności z którymi się spotykam.



Kurtka Reebok one series sprint jacket



Kiedy wychodzisz na trening w tej ochronnej kurtce ONE Series, wiatr nie ma z Tobą żadnych szans. Dzięki zastosowanym w niej licznym technologiom, możesz w końcu poczuć się niezniszczalna jak superbohaterka. Technologia PlayWind powstrzymuje wszystkie podmuchy, zaś wzmocnienia pod ramionami dbają o Twój komfort. Unikalna grafika sprawia, że każda kobieta wygląda w niej świetnie. Kurtka Reebok One Serie Sprint Jacket jest dopasowana do sylwetki i ładnie podkreśla kobiece kształty, jednocześnie nie krępując ruchów. Co więcej, cała kurtka jest tak zgrabna i lekka, że spokojnie upchniesz ją w bocznej kieszeni plecaka lub torby.



Model: B83466

Cena: 349 zł

Top Reebok tank



Połącz Twój ulubiony trening cardio z tym wygodnym, odprowadzającym pot sportowym topem Reebok Tank. Siatkowe obszycie zapewnia lekkość i komfort. Dzięki technologii Slim Fit jest on dopasowany do ciała, co sprawia, że idealnie nadaje się do intensywnych ćwiczeń. Technologia PlayDry odprowadza pot od skóry

i gwarantuję suchość i komfort, abyś już nigdy nie poczuła uczucia dyskomfortu. Wąskie ramiączka w bokserskim stylu zapewniają swobodę ruchów, byś podczas każdego treningu mogła skupiać się tylko ćwiczeniach.

Model: B83982

Cena: 119zł

Spodenki damskie Reebok one series shot



Kiedy fitness wymaga byś dała z siebie wszystko – szorty Reebok One Series Short mogą ułatwić Ci to zadanie! Technologia PlayDry pomoże Ci odprowadzić pot, by Twoja skóra pozostała sucha, a Ty byś czuła się bardziej komfortowo. Elastyczny pas pozwoli Ci na ogromny zakres ruchu, zaś ukryta kieszonka bezpiecznie przechowa wszystkie drobiazgi, z którymi nie chcesz się rozstawać podczas treningu.



Model B85634

Cena: 189zł

Reklama

Skarpety treningowe Reebok one series training knee sock



Damsko-męskie skarpety treningowe Reebok One Series Training Knee Sock, zakończone elastycznym ściągaczem, z nadrukiem graficznym, są świetnym uzupełnieniem każdego sportowego looku. Oddychający materiał jest cienki i miły w dotyku, a jego miękka struktura zapobiega poczuciu dyskomfortu oraz chroni przed otarciami. Kolorowy design wyróżni Cię i nada wyjątkowego stylu.



Model: S13730

Cena: 39zł