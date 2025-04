Czasami na ślub lub wesele szukamy oryginalnej, wyjątkowej i nowoczesnej sukienki. Ma pasować do nietuzinkowej osobowości panny młodej lub świadkowej, nietypowego stylu wesela, wianuszka druhen. Chcemy, by można ją było nosić także po ślubie. Innym razem po prostu marzymy, by odróżniała się od masy sieciówkowych kreacji i sukienek ślubnych koleżanek. Jeśli szukasz właśnie takiej wyjątkowej kreacji na ślub, zobacz nasze propozycje z tej ślubno-koktajlowej kolekcji!



fot. Sukienki ślubne i koktajlowe projektu Agaty Wojtkiewicz/ Materiały prasowe/ kolaż Polki.pl



Sukienki na ślub i wesele personalizowane

Kolekcja ślubno-koktajlowa Agaty Wojtkiewicz "Made by Heart" obejmuje modele, które można personalizować pod kątem upodobań, wzrostu, czy figury. I te właśnie modele przykuły naszą uwagę.

fot. Materiały prasowe/ Kolekcja Agaty Wojtkiewicz



Białe sukienki na ślub cywliny

Białe sukienki z powodzeniem można wykorzystać także, np. na ślub cywilny. To idealna propozycja dla panien młodych, które szukają dodatkowej sukienki na wesele, ale też dla świadkowej czy druhen.

fot. Materiały prasowe/ Kolekcja Agaty Wojtkiewicz

Dodatkowa suknia na wesele lub poprawiny

Pamiętajmy, że suknia na ślub lub wesele, dodatki, makijaż powinny być spójne i niebanalne w tak wyjątkowym dniu. Przede wszystkim muszą jednak pasować do naszej figury, osobowości, klimatu i miejsca uroczystości - o tym nie wolno zapominać.

fot. Materiały prasowe/ Kolekcja Agaty Wojtkiewicz

„Tajemnica sukcesu ślubnej stylizacji tkwi w jasnym określeniu oczekiwań ze strony panny młodej. Projekt powinien od początku do końca pasować do jej charakteru. Tylko wówczas będzie mogła skupić się tego dnia na tym, co najistotniejsze. Warto także zaplanować kreację dodatkową, która zastąpi suknię pod koniec wieczoru lub następnego dnia. Niekoniecznie białą, ale spójną ze ślubnymi dodatkami” – podpowiada projektantka Agata Wojtkiewicz.



