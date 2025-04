Czy zapuszczanie włosów może być prostsze?



Oczywiście, że tak. Zanim osiągnie się wymarzoną długość włosów, trzeba być jednak nieco cierpliwym. Czas ten możemy jednak doskonale wykorzystać. Wiedzmy, że włosy każdego człowieka rosną w różnym tempie.

U jednego mogą urosnąć zaledwie kilka milimetrów w miesiącu, u innego około 1,5 centymetrów. Wszystko zależy od genetyki, ale również od pielęgnacji i diety. Wśród domowych metod na przyspieszenie wzrostu włosów polecam zbilansowaną dietę i stosowanie dodatkowej specjalistycznej suplementacji oraz dbanie o kondycje nie tylko włosów i skóry głowy, ale przede wszystkim cebulek włosowych odpowiedzialnych za ich produkcję - wyjaśnia Agnieszka Trepka.

Co szkodzi naszym włosom?



Pamiętajmy, że długie włosy są bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne – każdego dnia ocierają się o ubrania, a podczas spania o poduszkę oraz na warunki atmosferyczne. Czynniki zewnętrzne takie jak: wysoka temperatura, wiatr, sól morka lub woda w basenie również nie są dla nich łaskawe. Trychologia posiada bardzo długą listę czynników, które mogą powodować, że włosy stają się matowe, suche i trudne do ułożenia, a ich końcówki rozdwajają się. Nasza wiedza i dostępne preparaty eliminują działanie większości z nich. Pierwszym krokiem w takiej sytuacji jest podcięcie zniszczonych końcówek, a kolejnym – dobranie właściwych kosmetyków do pielęgnacji długich włosów w celu zapewnienia im ochrony.

Jak znaleźć właściwą pielęgnację dla długich włosów?



Każdy rodzaj włosów potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiednich kosmetyków, które podkreślą walory włosów oraz pomogą utrzymać tak włosy, jak i skórę głowy w jak najlepszej kondycji. Podczas zapuszczania włosów kluczem jest zadbanie o odpowiednią czystość i ukrwienie skóry głowy oraz dostarczenie jak najbliżej cebulek włosowych składników potrzebnych im do produkcji jakościowych włosów. Światowym standardem jest odbycie mimo na pierwszy rzut oka braku takiej potrzeby wizyty u trychologa. Poznamy wówczas faktyczny stan kondycji skóry głowy, dowiemy się m.in. jak dobrać do niej szampon, jakich składników szukać w preparatach do pięlęgnacji włosów na różnych ich długościach oraz dobrane zostaną nam preparaty pobudzające porost włosów i poprawiające ich kondycję już na etapie ich powstawania.

Co jeszcze może nam pomóc?



Poza oczyszczaniem ważne jest odżywianie i nawilżanie – dla uzyskania optymalnych efektów przy każdym myciu należy stosować dobrą odżywkę do włosów, która nawilży i wygładzi włosy. Raz na kilka myć warto zastosować bogatą, odżywczą maskę, która dogłębnie nawilży włosy i dostarczy im drogocennych składników. Istotna jest ochrona włosów podczas stylizacji – suszenie włosów, prostowanie, czy kręcenie może je wysuszać i powodować zwiększoną łamliwość i tendencję do wypadania.

Aby chronić włosy przed działaniem wysokiej temperatury, należy stosować odpowiedni kosmetyk termoochronny, który dodatkowo sprawi, że efekty stylizacji będą jeszcze lepsze. Polecam stosowanie którejś z 9 linii produktów hiszpańskiej marki DSD de Luxe, na przykład do termoochrony zaopatrzyć się w 5.2.1 Bo Dsd de Luxe Balsam, a do wykonania peelingu dwufazowego preparatu 1.3 Dixidox de Luxe Peeling. Jeżeli chodzi o dostarczenie niezbędnych składników naszym mieszkom włosowym polecam np. Serum do skóry głowy (oddzielne dla kobiet i mężczyzn) duńskiej marki Scandinavian Biolabs, odpowiednio dla kobiet - Serum na porost włosów dla kobiet Bio-Pilixin Activation Formula.

A co jeżeli chodzi o koncówki włosów?

Pamiętajmy, że końcówki są najstarszą częścią włosa, który rośnie od swojej nasady. Wymagają one z reguły odrębnej pielęgnacji. Jeśli końcówki są rozdwojone, to uszkodzenia mogą „piąć się” w górę, przez co i włosy na długości stracą zdrowy wygląd. W tym przypadku nie bójmy się używać bogatszych w swoich składach kosmetyków, takich jak olejki czy specjalistyczne serum, np. DSD de LUXE - 4.5 Dixidox de Luxe Serum Keratin.

Agnieszka Trepka

Licencjonowana trycholożka