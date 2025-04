Diamentowa dojrzałość

Reklama

Czy wiecie, że mamy wpływ aż na 80 proc. zmian zachodzących z wiekiem w naszej skórze? Oznacza to, że nie wpłyniemy zaledwie na 20. Ale cała reszta jest w naszych rękach. Nasza rutyna pielęgnacyjna i odpowiednio dobrane kosmetyki mogą zatrzymać wiele procesów starzeniowych.

Czego najbardziej potrzebuje cera dojrzała? Jędrności, elastyczności, wypełnienia zmarszczek, podniesienia owalu i rozświetlenia. Żeby uzyskać ten efekt potrzebujemy specjalnie dobranych składników. Jednym z nich może być pył diamentowy, który pięknie poprawia mikrocyrkulację, oczyszcza skórę i opóźnia proces powstawania zmarszczek. I, jak to diamenty, rozświetla skórę. W nowej linii Lirene jest bardzo luksusowo, ponieważ diamentowy pył jest tu w towarzystwie 24k złota. A co złoto daje dojrzałej skórze? Pobudza fibroblasty do produkcji elastyny i kolagenu. Dzięki temu zmniejszają się zmarszczki, a także poprawia się napięcie oraz jędrność skóry.

Ten szlachetny duet uzupełniono o niezwykły składnik – peptydy miedzi czyli rodzaj małych białek, które zawierają atom miedzi. Jak działają? Poprawiają elastyczność, zagęszczają i pogrubiają skórę, redukują zmarszczki, ujednolicają koloryt, przyspieszają odnowę żywej warstwy naskórka oraz stymulują produkcję kolagenu.

A to nie wszystko, ponieważ w nowej linii Lirene, znajdziemy także ceramidy (w linii 60+), retinol (w linii 50+), witaminę B12 oraz niacynamid (w linii 70+). Wszystko to składa się na pełną propozycję codziennej pielęgnacji dojrzałej skóry, której naprawdę warto poświęcić nieco więcej czasu. Kobiety dojrzałe zwykle wreszcie mają trochę więcej czasu dla siebie. To moment, by przyjrzeć się swoim rytuałom piękna i wyrobić nowe, piękne nawyki. Dowiedzieć się o potrzebach swojej skóry i działaniu konkretnych produktów. Czy każda z nas używa odpowiednich produktów pod oczy, gdzie skóra jest bardziej wymagająca? Jak z doborem płynu micelarnego i toniku? Czy zawsze o nich pamiętamy? Warto skupić się na sobie i nieco rozpieścić. A linia Diamentowy lifting 3D jest do tego idealna, w dodatku pięknie i elegancko wygląda – kosmetyki zamknięte są w szklanych słoiczkach z metalizowanymi złotymi nakrętkami.

Jakie produkty znajdziemy w linii Diamentowy lifting 3D?

fot. Mat. prasowe

- Przeciwzmarszczkowy krem ujędrniający 50+ - daje efekt odmłodzenia i liftingu, zmniejsza głębokość zmarszczek i wygładza. Ma w składzie 24k złoto, diamentowy pył, peptydy miedzi, retinol, ale także odżywczy i nawilżający wosk z oliwek, odbudowujące masło shea, wygładzający olej migdałowy i odmładzającą witaminę E. Do stosowania na dzień i na noc.

- Przeciwzmarszczkowy krem regenerujący 60+, który poza składnikami wymienionymi powyżej, ma także glicerynę, która intensywnie nawilża i poprawia elastyczność skóry. Do stosowania na dzień i na noc.

- Przeciwzmarszczkowy krem odbudowujący 70+, który jest dodatkowo wzbogacony w witaminę B12, znaną z tego, że redukuje przebarwienia i wygładza zmarszczki. Do stosowania na dzień i na noc.

- Przeciwzmarszczkowy krem pod oczy 50-70+ - produkt idealnie dobrany do delikatnej skóry wokół oczu. Ma w składzie kofeinę, która redukuje cienie i worki pod oczami oraz zwiększa sprężystość i elastyczność skóry. Zawarty w nim olej z awokado odżywia, a olej sojowy regeneruje naskórek. Do stosowania na dzień i na noc.

- Przeciwzmarszczkowe serum wygładzające 50-70+ - wspaniałe uzupełnienie pielęgnacji. Zawarty w składzie tego serum niacynamid przeciwdziała procesom starzenia i zapobiega powstawaniu przebarwień. Poza wszystkimi cennymi składnikami, jakie znalazły się w całej linii, są tu też nawilżające i odżywcze oleje: moringa i sojowy. Do stosowania na dzień i na noc.

- Przeciwzmarszczkowy tonik łagodzący – uzupełnia rytuał oczyszczania skóry. Formuła toniku łączy składniki o działaniu odświeżającym, odmładzającym i przywracającym naturalne pH.

Bogactwo substancji aktywnych z całej diamentowej linii zapewnia skórze gładkość, miękkość i ukojenie.

- Przeciwzmarszczkowy płyn micelarny – czyli technologia w idealnym oczyszczaniu. Innowacyjna formuła płynu oparta na strukturze micelarnej perfekcyjnie usuwa makijaż i zanieczyszczenia, nie wysuszając skóry. Oczyszczona idealnie skóra jest gładka, miękka i dobrze nawilżona.

fot. Mat. prasowe