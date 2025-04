Kosmetyczki większości kobiet wypełnione są po brzegi specjalnymi preparatami mającymi na celu pomóc im w zachowaniu zdrowej, jędrnej, nawilżonej i gładkiej skóry. Nie tyczy się to jedynie pań młodych – również kobiety w wieku dojrzałym coraz częściej sięgają po wypróbowane kosmetyki, które odejmują cerze lat. I bardzo dobrze – moc składników odżywczych zawartych w kremach i serach pokazuje, że dbałość i troska o skórę dojrzałą to nie jest fanaberia. Efekty są bowiem bardzo widoczne i korzystnie wpływają nie tylko na wygląd, ale i pewność siebie jej posiadaczki. Na jakie kosmetyki warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o pielęgnację cery dojrzałej? Jaki krem na noc wybrać i w jaki sposób dbać o nawilżanie twarzy? Zobacz nasze propozycje!

Nawilżanie twarzy – czego potrzebuje skóra dojrzała?

Skóra twarzy zaczyna się niestety starzeć bardzo wcześnie. Pierwsze objawy widać niekiedy już w okolicach 25. roku życia, zaś przed 33. urodzinami zmiany są już często dość widoczne. Oczywiście wiele zależy także od czynników genetycznych – niektóre panie jeszcze po czterdziestce mogą chwalić się promienną cerą bez zmarszczek, zaś inne jeszcze przed trzydziestką muszą ją intensywnie nawilżać. Zmiany początkowo są oczywiście niezauważalne, jednak aby najlepiej zapobiegać zmarszczkom i odwodnieniu cery, trzeba wdrożyć działania profilaktyczne – jeszcze zanim zobaczymy pierwsze oznaki starzenia się skóry.

Co dzieje się z naszą skórą w miarę upływu czasu? Z wiekiem traci z pewnością sprężystość i elastyczność, zyskuje zaś wiotkość i staje się bardziej sucha. Proces ten zaczyna mocno przyśpieszać w okolicy 50. roku życia i po jego przekroczeniu. Nie bez powodu – to okres, w którym u większości kobiet zaczyna się menopauza. Przekwitanie łączy się zaś ze spadkiem estrogenów – hormonów żeńskich – które u młodych kobiet znacząco wpływają na sprężystość i dobry wygląd cery. Brak estrogenów skutkuje zatem również słabszą kondycją skóry. W skórze zanikają włókna kolagenowe, płytkie zmarszczki przekształcają się zaś w zmarszczki głębokie. Pod oczami pojawia się tak zwana dolina łez – część tkanki policzków obsuwa się niżej, tworząc zagłębienie. Pojawiają się także linie marionetki – głębokie, pionowe bruzdy biegnące od nosa do dołu ust. To na nie najbardziej narzekają posiadaczki – linia marionetki i opuszczone kąciki ust nadają bowiem twarzy smutny, zmęczony i nieprzyjemny wygląd.

Zmienia się także kolor cery. Wraz z upływem lat staje się ona bardziej szarawa, zmęczona i mniej promienna. Pod oczami zaczynają pojawiać się sinoniebieskie cienie - efekt wzmożonej pigmentacji. Dodatkowo, jeśli na przesuszonej cerze pojawiają się wypryski, to zostawiają trudno gojące się ślady.

Jednak utrata sprężystości i zmiana kolorytu nie są nieuniknione. Istnieją preparaty i substancje czynne, które pomagają uchronić cerę przed upływem czasu. Warto zatem dobrze wybrać krem na dzień i krem na noc, aby kompleksowo, przez całą dobę, dostarczać skórze to, co najlepsze.

Krem 60+ - jak wybrać krem do cery dojrzałej?

Szczególną zagwozdkę pielęgnacja cery dojrzałej stanowi dla pań, które są już po menopauzie, czyli tych po 60. roku życia. Ich organizm nie produkuje już takiej ilości elastyny, kolagenu i kwasu hialuronowego, które do tej pory stanowiły silną ochronę skóry przed czynnikami z zewnątrz. Choć lekkich kremów przeciwzmarszczkowych warto używać już od 25. roku życia, osoby w wieku 60+ mogą już postawić na krem liftingujący – ich skóra ma bowiem duże potrzeby, jeśli chodzi o nawilżenie i ujędrnienie. Więcej o kremie liftingującym i jego zaletach dowiesz się tutaj.

Przykładem kremu do codziennego użytkowania jest krem na dzień i na noc Perfecta Bird's Nest. Jego dużą zaletą jest działanie oparte na mocy natury. W składzie kremu liftingującego znajduje się bowiem ekstrakt ze śliny z jaskółczych gniazd, bogaty w kwas sjalowy i aminokwasy. To nietypowy składnik, ale warto mu się przyjrzeć z bliska.

Ślina jaskółki służy tym ptakom do zlepiania gniazd lęgowych. Kiedy jaskółki zakończą okres lęgowy i odfruwają porzucając gniazda, ślina jest zbierana przez ekspertów i przeznaczona do produkcji kosmetyków. Nie bez powodu – ślina ptaków z gatunku Salangana uznawana jest w tradycji azjatyckiej za składnik prozdrowotny i przeciwstarzeniowy. Używa się jej więc zarówno w kuchni, jak i przy tworzeniu specyfików odmładzających. Skład bogaty w lipidy, aminokwasy, hormony i węglowodany zapewnia rozmaite korzyści: ślina jaskółki używana jest jako remedium na astmę, problemy z głosem, kłopoty z trawieniem, jako zwiększenie libido i czynnik wzmacniający układ immunologiczny, a także stymulator wzrostu i podziału komórek. Zwłaszcza to ostatnie jest istotne w kontekście regeneracji skóry dojrzałej. Ekstrakt ze śliny jaskółki skutecznie pomaga bowiem w przywróceniu młodzieńczej jędrności i elastyczności cery.

Krem do cery dojrzałej – co jeszcze powinno się w nim znaleźć?

W składzie kremu liftingującego Perfecta Bird's Nest znajdują się też inne cenne składniki, przydatne cerze dojrzałej. To centella asiatica i olej z oliwek. Każdy z nich ma właściwości, które bardzo korzystnie wpływają na kondycję skóry.

Centella asiatica – u nas znana jako wąkrota azjatycka lub potocznie jako „tygrysi pazur” - to składnik mocno wspomagający produkcję kolagenu, odpowiedzialnego za młodą i sprężystą cerę. Od dawna znana jest w kulturze chińskiej jako składnik sprzyjający długowieczności i witalności. Odpowiada za to widoczny skutek jej działania- wąkrota azjatycka rzeczywiście redukuje zmarszczki i widocznie odmładza cerę. Dzięki niej widoczny jest również znaczący wzrost nawilżenia skóry. Centella asiatica ma duży potencjał liftingujący – stosowana jest także w redukcji cellulitu. Sprzyja lepszemu krążeniu i nawodnieniu skóry, co bardzo wspomaga procesy odnowy cery.

Również olej z oliwek przynosi skórze wiele dobrego – jest stuprocentowym emolientem, który nawilża i wygładza cerę. To doskonałe źródło przeciwutleniaczy. Wygładza powstałe już zmarszczki, a do tego uzupełnia niedobory lipidowe. To bardzo istotny czynnik – płaszcz lipidowy chroni skórę przed inwazyjnymi czynnikami z zewnątrz. Olej z oliwek zabezpiecza go, zapewniając tym samym pełną ochronę cery.

Pielęgnacja cery dojrzałej – jak powinna wyglądać?

Każda skóra – także ta dojrzała – ma nieco inne potrzeby. W kwestii pielęgnacji powinniśmy więc zaufać jej potrzebom i wnikliwie obserwować jak reaguje na poszczególne składniki i rytuały pielęgnacyjne. Jest jednak faktem, że nawet najlepszy krem nie pomoże, jeżeli skóra nie zostanie odpowiednio przygotowana pod jego aplikację. O czym trzeba zatem pamiętać?

Z pewnością przed aplikacją kremu na dzień czy na noc cera musi być dobrze oczyszczona. W ciągu dnia na naszej twarzy osiada wiele zanieczyszczeń – także tych środowiskowych, typu cząsteczki spalin czy smogu. Dochodzi do tego naturalnie wydzielane sebum oraz resztki nieprawidłowo zmytego makijażu. Ważne jest, aby przed nałożeniem kremu liftingującego oraz codziennego pozbyć się wszystkich tych pozostałości. W tym celu używamy pianki lub żelu do mycia twarzy – konsystencję warto dobrać pod potrzeby własnej skóry. Jeśli nosimy makijaż, niezbędne będzie też mleczko lub płyn do demakijażu. Po oczyszczeniu twarzy i użyciu toniku, można nałożyć krem. Warto go zaaplikować dość energicznie lub nawet lekko wklepać, tak aby pobudzić krążenie – dzięki temu preparat lepiej się wchłonie. Punktem, o którym wiele pań zapomina, jest nałożenie kremu również na dekolt i szyję – te części ciała także powinny podlegać pielęgnacji przeciwzmarszczkowej, by nie tracić na kontraście.

Dodatkową czynnością sprzyjającą zachowaniu gładkiej skóry jest cotygodniowy rytuał maseczki. Raz na kilka dni warto nałożyć więc maseczkę, również z ekstraktem ze śliny jaskółki. Azjatycka kremowa maska na twarz, szyję i dekolt od marki Perfecta daje od razu widoczny efekt wygładzenia – odpowiadają za to również proteiny sezamu oraz znajdujące się także w kremie na dzień i na noc wąkrota azjatycka i olej z oliwek. Podobny skutek daje stosowanie azjatyckiej maski na tkaninie, tej samej marki – składniki poprzez miękki materiał równo i głęboko wnikają w skórę, tworząc warstwę nawilżającą i rozjaśniającą cerę.

Krem do cery dojrzałej - co jeszcze poza nim?

Poza stosowaniem odpowiednich kosmetyków, warto zadbać o cerę także od wewnątrz. Im zdrowszy będzie nasz organizm, w tym lepszym stanie będzie również nasza skóra. Z pewnością pomoże tutaj nawadnianie się od wewnątrz; picie dużej ilości wody pozwoli zniwelować suchość, szorstkość i szary koloryt skóry.

Podstawą jest również prawidłowe jej oczyszczanie. Oprócz wspomnianych wyżej wskazówek warto rozważyć też używanie mleczka do demakijażu nawet gdy nie malujemy się na co dzień. Ono najlepiej rozpuszcza bowiem zanieczyszczenia, które nagromadziły się na powierzchni twarzy w ciągu całego dnia. Wtedy składniki kosmetyków mogą wejść w głębsze partie skóry.

Aby substancje aktywne wnikały głęboko, należy także zadbać o regularny peeling. Wraz z wiekiem procesy zachodzące w skórze ulegają osłabieniu. Gromadzący się na jej powierzchni martwy naskórek powinien być systematycznie usuwany. Delikatne środki peelingujące, które dodatkowo napinają skórę, poprawiając jej nieco osłabiony owal, to dobry wybór dla cery dojrzałej. Większość osób decyduje się na peeling raz w tygodniu, choć w dużej mierze zależy to od indywidualnych potrzeb danej cery. Z pewnością nie należy go nadużywać – może bowiem wysuszyć i podrażnić skórę.

Oprócz kremu liftingującego czy kremu na dzień i na noc, dojrzałe panie docenią też z pewnością dobre serum. Serum na dzień i na noc Perfecta Bird's Nest to lekki preparat, który intensywnie wygładza i nawilża skórę. Podobnie jak cała linia kosmetyków, posiada w sobie ekstrakt śliny z jaskółczych gniazd; poza tym – także fito-ferment i kwas ferulowy. Serum przeważnie działa mocniej niż krem, jednak łagodne sera mogą być stosowane nawet codziennie, zwłaszcza w przypadku cery o specjalnych wymaganiach. W przypadku cery dojrzałej bardzo ważne jest podejście kompleksowe – to pozwala w pełni zaspokoić jej potrzeby i pozwolić jej posiadaczce długo cieszyć się młodym i pięknym wyglądem.

