Biżuteria stworzona z myślą o emocjach

Kolekcja Mommy & Me to odpowiedź marki VERONA na potrzeby kobiet, które pragną celebrować macierzyństwo w sposób wyjątkowy. Inspiracją do jej stworzenia była ambasadorka marki – Klaudia El Dursi, która po raz trzeci zostanie mamą. Wspólnie z zespołem VERONA stworzyła linię, która zachwyca subtelnością i ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Mommy & Me to nie tylko piękna biżuteria – to osobista historia zamknięta w złocie, srebrze i pastelach.

Naszyjnik srebrny pozłacany z różowym szkłem - Mommy & Me Verona 209 zł, Mat. prasowe

Czułość w formie biżuterii

Kolekcja Mommy & Me zawiera starannie zaprojektowane bransoletki, pierścionki, zawieszki charms i naszyjniki – wszystko po to, by jak najlepiej wyrazić emocje, które towarzyszą macierzyństwu. Wśród motywów znajdziemy m.in. aniołki, misie, motylki, smoczki, koniczynki czy dziecięce stópki. Pojawiają się także naszyjniki i bransoletki z napisem „Mama” – idealne zarówno dla młodych mam, jak i tych z większym stażem.

Największym atutem kolekcji jest możliwość personalizacji – na biżuterii można wygrawerować imię dziecka, datę narodzin, inicjały lub dowolny symbol. Dzięki temu każdy element może stać się unikatową pamiątką na lata – nośnikiem wspomnień i emocji.

Bransoletka srebrna pozłacana z różowym szkłem - Mommy & Me Verona 139 zł, Mat. prasowe

– Z ogromnym wzruszeniem przyjęliśmy wiadomość o ciąży Klaudii i zainspirowani jej radością, przygotowaliśmy biżuterię, która najpiękniej oddaje emocje towarzyszące macierzyństwu – mówi Marta Górecka, Brand Manager marki VERONA. – Wierzymy, że kolekcja Mommy & Me skradnie serca niejednej mamy, taty, ale także babci, cioci czy przyjaciółki – każdej osoby, która chce wyrazić miłość i bliskość poprzez biżuterię.

Mat. prasowe Klaudia El Dursi, Mat. prasowe

Dla mam, dzieci i wszystkich bliskich

W linii Mommy & Me znajdziemy także bransoletki sznurkowe w dwóch rozmiarach – dopasowane zarówno do nadgarstka mamy, jak i małej rączki dziecka. Dzięki temu można stworzyć zestaw „duetowy” – subtelny symbol wyjątkowej relacji. To propozycja nie tylko dla mam, ale też dla dzieci, które chcą mieć przy sobie część tej bliskości każdego dnia.

Charmsy i zawieszki można dowolnie komponować, tworząc osobiste zestawy – zarówno na bransoletkach, jak i na łańcuszkach. Ciepłe pastele dominujące w kolekcji dodają jej delikatności i uczuciowego charakteru, a wykonanie ze srebra pozłacanego lub złota zapewnia ponadczasową jakość.

Zawieszka srebrna pozłacana- miś - Mommy & Me Verona 69 zł, Mat. prasowe

Idealny prezent na Dzień Mamy – i nie tylko

Kolekcja Mommy & Me to świetny pomysł na prezent z okazji Dnia Matki, narodzin dziecka, chrztu, roczku, baby shower czy po prostu – bez okazji, by powiedzieć „kocham Cię”. Dzięki swojej uniwersalności i możliwości personalizacji, biżuteria z tej linii może stać się sentymentalną pamiątką na całe życie.

Bransoletka złota z różową cyrkonią - mama - Mommy & Me Verona 379 zł, Mat. prasowe

To także naturalne rozszerzenie bestsellerowej linii Must Have by Klaudia El Dursi, która od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientek marki VERONA.

VERONA – marka pełna stylu

VERONA to marka należąca do YES Biżuteria SA – jednej z największych firm jubilerskich w Polsce. Oferuje szeroką gamę biżuterii złotej, srebrnej, z kamieniami naturalnymi i diamentami. Stawia na nowoczesny design, ponadczasową elegancję i autentyczne historie. Kolekcja Mommy & Me doskonale wpisuje się w tę filozofię – tworząc biżuterię, która ma znaczenie.

Bransoletka srebrna pozłacana z różowym szkłem - Mommy & Me Verona, 139 zł, Mat. prasowe

Kolekcja Mommy & Me dostępna jest w salonach VERONA oraz online na stronie www.verona.pl.

