W tym roku czeka nas już 6. edycja konkursu Fashion Designer Awards. Tym razem motywem przewodnim będą lata 20-te i 30-te.

Reklama

Uczestnicy mogą inspirować się m.in.: stylem wielkich gwiazd starego kina jak Pola Negri, czasami nowej ery jazzu, prohibicji czy prawdziwej rewolucji w modzie, a nawet samą Coco Chanel. Istnym podręcznikiem dla młodych projektantów biorących udział w tej edycji będzie „Moda w Polsce międzywojennej” prof. Anny Sieradzkiej. Co więcej na Facebooku konkursu Fashion Designer Awards będzie pojawiało się bardzo dużo inspiracji i wskazówek dla biorących udział w 6. FDA.

Nagrody 6. Fashion Designer Awards

Pula nagród tej edycji jest imponująca co jednym zdaniem podsumował Serafin Andrzejak - „Z perspektywy mojej zeszłorocznej wygranej, jedyne co mogę powiedzieć... Bardzo zazdroszczę tegorocznemu laureatowi. Gdybym tylko mógł z chęcią wziąłbym udział drugi raz.”

Tegoroczne jury

Podczas konferecji prasowej tej edycji, Joanna Sokołowska - Pronobis, prowadząca spotkanie, opowiedziała o pomyśle na motyw przewodni. Goście spotkania prasowego przenieśli się w szalone lata 20-te i 30-te.

Obecni na konferencji jurorzy 6 edycji: Dawid Tomaszewski, duet Bohoboco, Agnieszka Maciejak, Łukasz Jemioł, Dorota Williams, Lidia Popiel, Andrzej Foder, Edyta Herbuś, Ada Fijał, Marietta Żukowska, Grażyna Olbrych oraz Mikołaj Komar opowiadali o szansach młodych projektantów kiedyś i teraz, o stażach w swoich atelier, o promocji jakiej potrzebują debiutanci, o niewyczerpanym źródle inspiracji czerpanych z tegorocznego tematu, o starciu w biznesie modowym i o ikonach starego kina.

Staż dla laureata 6. Fashion Designer Awards

Udział w FDA to nie tylko możliwość zaprezentoania swojej twórczości i nagroda pieniężna. To także staż ułatwiający rozpoczęcie kariery w świecie mody... Dawid Tomaszewski na stałe mieszkający i projektujący w Berlinie przyznał, że staż w jego atelier to będzie bardzo pracowity czas, chce pokazać laureatowi FDA co się dzieje w świecie mody poza granicami Polski.

Reklama

PARTNERZY: Whirlpool, Złote Tarasy, Avon, Kazar, H15 Boutique Apartments, Rclinic, Enter Air, MSKPU, Wella Professionals

MEDIA PATRONI : Viva Moda, Viva, Flesz, Party, Kmag, Lamode.info, Ro style&life, Vumag.pl, polki.pl, fleszstyle.pl, Radio Pin