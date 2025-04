Fryzura niewątpliwie jest jednym z najważniejszych elementów stylizacji weselnej – to dopięcie całości, przysłowiowa „wisienka na torcie”.

Okoliczności uczestnictwa w ślubie i weselu są różne – nie zawsze ma się czas na skorzystanie w tym dniu z usług fryzjerki i tym samym o swoje uczesanie trzeba zadbać samodzielnie. Nie martw się, wiele fryzur zrobisz sama!

Najmodniejsze fryzury na wesele – włosy rozpuszczone lub luźno upięte

Rozpuszczone lub luźno, wyglądające nawet na niedbale upięte włosy, to hit, który z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. Taką fryzurę bez problemu zrobisz sama i to w kilka chwil. Wystarczy lokówka (lub prostownica), albo papiloty, kilka wsuwek, cieniutkich gumeczek, żelu lub pasty do włosów i odrobinę lakieru do utrwalenia fryzury.

Takie uczesania rewelacyjnie wyglądają do sukienek w stylu boho, sprawdzą się także do kreacji koktajlowej, a nawet na co dzień! W wersji weselnej warto dodać nienachalne ozdoby- wpiąć elegancki kwiat, ozdobną spinkę czy koronkę.

Oto kilka propozycji:

Lekkie fale – dość grube pasma włosów należy nakręcić na lokówkę. Gdy ostygną, delikatnie przeczesz je palcami i spryskaj niewielką ilością lakieru do włosów. To klasyczna i bardzo elegancka fryzura na wiele okazji! Nawet będąc panną młodą bez obaw możesz tak się uczesać! Fale + delikatne podpięcie włosów – do tej fryzury zakręcone na lokówce lub za pomocą prostownicy włosy zbierz delikatnie na jedną stronę, a następnie podepnij spinkami z drugiej strony! Luźny warkoczyk rozpoczęty od nasady włosów, płynnie przechodzący w lekko pofalowane kosmyki to hit zawsze na czasie! Niedbały kok – taka fryzura sprawdzi się najlepiej, jeśli masz nieco zadziorny charakter i styl. Zrób kok jak zwykle, ale pojedyncze kosmyki rozluźnij palcami, możesz także wyjąć kosmyki w okolicach skroni Świetną fryzurą jest również luźny warkocz. Możesz zapleść go jak klasyczny, z tyłu głowy, bądź z boku, opadający przez ramię do przodu.

Każda z tych fryzur jest bardzo prosta do zrobienia, a wygląda bardzo efektywnie!

