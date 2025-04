Reklama

W dzisiejszych czasach wiele z nas żyje w biegu i napięciu. Często trudno jest nam się zatrzymać i odpocząć, albo co gorsza, ten odpoczynek próbujemy zaplanować, zamiast wsłuchać się we własne potrzeby. I choć mamy świadomość jak ważny jest sen, relaks, ćwiczenia fizyczne i ruch na świeżym powietrzu, a także właściwa dieta, zdarza się, że brakuje nam sił i motywacji, by to wszystko „dźwignąć”.

A gdyby tak mieć osobistego asystenta, w dodatku cały czas pod ręką? Albo jeszcze lepiej – na nadgarstku?

Nowość od Huawei

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że smartwatche szturmem podbiły świat zegarków. Wiele z nas wybiera je, szukając pomocy i wsparcia w codzienności. To bowiem nie tylko informacje o aktualnej godzinie, ale swoista pomoc w bieżących sprawach – wyświetlenia powiadomień z kalendarza, przypomnienie o nadchodzących wydarzeniach, ułatwienie w odczytaniu wiadomości i powiadomień, a nierzadko i odbieraniu połączeń. Dostępna na rynku oferta smartwatchy pozwala znaleźć model idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb.

Nas zaintrygował najnowszy HUAWEI WATCH GT 4, który dzięki dostępie do ogromnej ilości funkcji oraz aplikacji umożliwia stworzenie urządzenia dokładnie takiego, jakiego potrzebujesz.

Profilaktyka zdrowia

Jednym z obszarów, które HUAWEI WATCH GT 4 niewątpliwie pomoże zaopiekować, jest troska o zdrowie i samopoczucie nie tylko twoje, ale i najbliższych. Wiedząc, jak ważna jest profilaktyka i dbanie o siebie na co dzień, ten inteligentny zegarek wyposażony został w szereg funkcji umożliwiających kontrolowanie fizycznego, psychicznego, a nawet społecznego dobrostanu użytkownika. Nie tylko dając znać o czynnikach ryzyka i nieprawidłowościach, ale także przypominając choćby o konieczności ruchu.

Co oferuje HUAWEI WATCH GT 4 w obszarze kompleksowego monitorowania stanu zdrowia?

- Funkcję „w formie”, która pozwala na kontrolowanie deficytu kalorycznego. Urządzenie, po wprowadzeniu posiłków do sparowanej z nim aplikacji oraz uwzględnieniu aktywności i treningów, pomoże zadbać o zdrowy bilans energetyczny.

- Funkcję zarządzania cyklem menstruacyjnym, która śledzi fazy cyklu i szacuje datę owulacji nie tylko na podstawie wprowadzanych informacji, ale także poprzez inteligentną analizę wskaźników fizjologicznych. To między innymi tętno podczas snu, temperatura ciała czy częstotliwość oddechów.

- Ulepszenia dotyczące dokładności pomiarów, w tym udoskonaloną funkcję TruSeen™ zapewniającą jeszcze bardziej czułe obserwowanie pracy serca, poprzez ciągły pomiar i analizę tętna czy saturacji, ale też badanie poziomu stresu.

- Udoskonalony system monitorowania snu. Funkcja HUAWEI TruSleep™ rejestruje nie tylko czas trwania, ale również jakość i kompleksową strukturę snu i drzemek (w tym snu lekkiego, głębokiego, REM i czuwania).

- Funkcję obserwacji oddychania podczas snu, która może pomóc zidentyfikować objawy bezdechu sennego.

Wszystkie dane zdrowotne, które monitoruje i zbiera smartwatch, znajdują się także w smartfonie w aplikacji HUAWEI Zdrowie. Ich łatwa do zrozumienia forma i wnikliwa analiza pozwoli na jeszcze bardziej skuteczne wprowadzenie zdrowych, codziennych nawyków. Pozwoli także na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

Profesjonalny asystent treningowy

Bieganie, jazda na rowerze, joga a może basen? HUAWEI WATCH GT 4 obsługuje ponad 100 trybów sportowych, które pomogą Ci ćwiczyć w bardziej efektywny sposób oraz aktywnie zarządzać swoim treningiem.

Nie wybór dyscypliny sportu, a znalezienie w sobie chęci i motywacji jest kłopotem? Z pewnością nie z nowym smartwatchem HUAWEI WATCH GT 4. Zegarek ułatwia śledzenie aktywności i wizualizuje postępy. Nagradza każdy pobity rekord i pokonaną trudność. Obserwując swoje postępy i mając świadomość samorozwoju, jeszcze łatwiej będzie o codzienny trening i lepszą sprawność. Zwłaszcza że smartwatch regularnie przypominać nam będzie o potrzebie ruchu, gdy się zasiedzimy!

Początki już masz za sobą? Proszę bardzo! Zegarek umożliwia stworzenie inteligentnego planu biegowego i dokładną rejestrację trasy treningu, dzięki wbudowanemu wysoce precyzyjnemu układowi pozycjonowania GNSS. Trasy można udostępniać bliskim osobom oraz otrzymywać polecenia od znajomych.

HUAWEI WATCH GT 4 to także doskonały towarzysz na basenie, spacerze czy przebieżce. Pozwala również monitorować aktywność podczas e-sportu. Model w wersji 46 mm, za sprawą nowatorskiej konstrukcji, oferuje zwiększoną efektywność śledzenia, mniej czułą na kąt, pod jakim zegarek ustawiony jest względem satelit. W wielu sportach może to się okazać naprawdę przydatne.

Troska o najbliższych

Smartwatch, oprócz tego, że zatroszczy się o Ciebie, pomoże także zadbać o najbliższe osoby. Wbudowane czujniki i funkcjonalności umożliwią powiadomienie cię, gdy spadnie poziom tętna lub saturacja członków twojej rodziny. Z kolei gdy zegarek wykryje upadek, na ekranie pojawi się automatycznie okienko połączenia alarmowego.

Połączony z twoim stylem

Twórcy smartwatchy, oprócz funkcjonalności, zadbali także o ich oprawę i wygląd, dzięki czemu stanowią one nie tylko praktyczny, ale również modny i stylowy gadżet, dostosowany do każdego, bez względu na jego wiek czy stopień aktywności.

Ponadczasowy wygląd HUAWEI WATCH GT 4 to gwarancja, że zegarek idealnie połączy się z twoim stylem. Do wyboru jest aż 7 wersji (z tarczą nieco mniejszą – 41 mm, lub większą – 46 mm), więc z pewnością uda się wybrać model, który będzie podkreślać i oddawać twoją osobowość. Dodatkowo możesz spersonalizować zegarek wybierając jedną spośród tysięcy dostępnych tarcz. Koperta urządzenia została wykonana ze stali szlachetnej, więc zegarek jest odporny i wytrzymały. Słowem – ten smartwatch został stworzony, by łącząc w sobie modną i dobrze wyważoną estetykę z biżuteryjnym sznytem, stać się ozdobą pasującą do twojej garderoby.

Techniczna strona smartwatcha

Większe ramki w zegarkach sprawiają, że na wyświetlaczu widać więcej, niż w tradycyjnych smartwatchach. Doskonała jakość wyświetlaczy zapewnia czytelność nawet podczas silnego nasłonecznienia, a wysoka rozdzielczość pikseli przekłada się na wyjątkowo wyraźny obraz. System odświeżania ekranu pozwala na znaczne oszczędności energii, natomiast dzięki obrotowej koronce możesz łatwo przewijać interfejs w górę i w dół, regulować głośność, czy też powiększać i pomniejszać mapy oraz inne elementy.

Ze smartwatcha można korzystać niemal bez przerwy! Przy typowym użytkowaniu i korzystaniu z inteligentnych funkcji, HUAWEI WATCH GT 4 w wersji 46 mm pozwoli Ci na aż 14 dni pracy, a w wersji 41 mm wytrzyma do 7 dni na jednym ładowaniu. Naładowanie zegarka do pełna zajmuje około 100 minut i warto nadmienić, że odbywa się bezprzewodowo.

HUAWEI WATCH GT 4 zapewnia kompatybilność z systemami operacyjnymi zarówno iOS, jak i Android. Dzięki temu, niezależnie od posiadanego smartfona, możesz cieszyć się użytecznymi funkcjami, w które wyposażono ten smartwatch.

Reklama

Zdecydowałaś już, który z siedmiu modeli najnowszej odsłony smartwatcha Huawei będzie dla Ciebie idealny?