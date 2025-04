Kolejna trenerka zdecydowała się na pokazanie, jak naprawdę wygląda jej ciało. Na Instagramie pokazała zdjęcie, na którym wyraźnie widać, że jej uda pokrywa cellulit. Swój post podpisała hashtagiem #FakeOff, który staje się coraz popularniejszy na Instagramie.

Kama Olasek jest trenerką pole dance. Ja jej profilu można podziwiać zdjęcia spektakularnych figur na rurce do ćwiczeń i nie mniej spektakularną figurę Kamy. Okazuje się jednak, że wbrew pozorom, nawet tak wysportowana osoba ma ciało niepozbawione defektów. Kama Olesek zdecydowała się jawnie pokazać swoim intagramowym obserwatorkom, że ma cellulit.

Nie widzę setek godzin spędzonych na sali i ciężkiej pracy. Tylko to pole minowe na moim udzie. Myślę. Jak baba. - napisała autorka profilu gramofonomanka.

W dalszej części wpisu trenerka zaznaczyła, że choć pierwsze spojrzenie na zdjęcie wywołało w niej lekkie niedowierzanie, to ostatecznie - podeszła do sprawy racjonalnie.

Na szczęście rozsądek się obudził. I zauważam: jest szpagat, są ładne nogi, jest relaks. Moim kursantkom mówię, że nie ma kobiet bez cellulitu. NIE MA - podkreśliła.

Zaapelowała też do kobiet, by akceptowały swoje ciała takimi, jakie są.

Upraszam więc z zachwytem patrzeć na figurę, na godność, na bezwstydność i całkowitą akceptację tego, co kobiece. #fakeoff - zakończyła wpis.

Na czym polega akcja #Fakeoff?

#FakeOff to internetowa akcja, zapoczątkowana przed fotografkę Dominikę Cudy. Celem inicjatywny jest walka z niedoścignionym ideałem kobiecego ciała, jaki często obserwujemy np. na instagramowych profilach znanych trenerek. Fotografka nawołuje kobiety, by w pełni akceptowały swoje - nie zawsze - perfekcyjne ciała. Jako pierwsza do akcji dołączyła dziennikarka i trenerka fitness Kasia Bigos, która pokazała w internecie swoje ciało po ciąży. Było ono dalekie od tego, co możemy obserwować na profilach niektórych znanych sportsmenek tuż po urodzeniu dziecka. Do akcji #FakeOff dołączają kolejne kobiety, które mają dość nierealnych wzorców.

