Regularnie ćwiczysz w domu, w każdej wolnej chwili chętnie odwiedzasz siłownię lub idziesz na basen, a mimo to nadal nie jesteś w pełni zadowolona ze swojego wyglądu? Kuszą Cię reklamy doustnych środków wspomagających?

Niektóre z nich przyspieszają przemianę materii lub hamują uczucie głodu, inne zaś ułatwiają budowanie mięśni. Zachowaj jednak ostrożność! Nie wszystkie środki tego typu są w pełni bezpieczne. Poniżej prezentujemy przykłady tych, które mogą spełnić twoje oczekiwania bez szkody dla zdrowia.

Wspomagają odchudzanie

Najpopularniejszymi "spalaczami" tłuszczu są karnityna i chitosan. Stosowanie preparatów z tymi substancjami w połączeniu z odpowiednią dietą i ćwiczeniami znacznie przyspiesza odchudzanie. Chroni także przed efektem jo-jo i kłopotami związanymi z nagłym ubytkiem wagi.

Karnityna - to substancja organiczna nazywana czasem witaminą T. Dzięki niej tłuszcze pochodzące z jedzenia szybciej zamieniają się w "paliwo". Karnityna może bowiem zwiększyć ich spalanie nawet o 70 procent. Ponadto chroni także naczynia krwionośne przed odkładaniem się złego cholesterolu i w ten sposób zapobiega miażdżycy.

Doustne preparaty z karnityną to m.in.: L-Karnityna-Olimp, L-Carnitin, Carnitagin Gold, Carn Plus, Super Fat Burner, batony Fat Burner Bar.

Chitosan - to naturalna substancja uzyskiwana z chitynowych włókien morskich skorupiaków. Jej cząsteczki działają trochę tak jak magnes. Przyciągając tłuszcz, wiążą go i uniemożliwiają jego wchłanianie, dzięki czemu nie odkłada się on w tkance tłuszczowej.

W aptekach dostępne są kapsułki: Chitosan lub Fat Magnets.

Budują mięśnie

Są substancje, dzięki którym nie tylko łatwiej możesz rzeźbić mięśnie, ale także zwiększać ich objętość.

Kreatyna - poprawia wytrzymałość i siłę. Im silniejsze są mięśnie, tym łatwiej ćwiczyć i rozwijać ich masę. Ponadto kreatyna przyspiesza spalanie tłuszczu. Pobudza również syntezę białek, co dodatkowo wpływa na szybsze budowanie masy mięśniowej. Preparaty z kreatyną stosują zawodnicy niemal wszystkich dyscyplin sportu, poprawiając w ten sposób siłę i szybkość oraz wydolność organizmu. Znajdziesz ją w różnych preparatach i odżywkach: Kreatyna, Kreatyna 1000 i Krea-Carbo.

Pobudzają metabolizm

W walce ze zbędnymi kilogramami są pomocne także substancje wspomagające przemianę materii.

Chrom - reguluje poziom cukru we krwi. Pierwiastek ten pomaga insulinie transportować glukozę z krwi do komórek. Tam jest ona spalana i przekształcana w energię. Zażywanie chromu łagodzi objawy niedocukrzenia (hipoglikemii), czyli spadku stężenia glukozy we krwi. Może do niego dojść w trakcie głodówki lub stosowania niskowęglowodanowej diety. Ponadto dzięki chromowi unikniesz napadów głodu czy nieodpartej chęci podjadania między posiłkami, wiele osób traci też ochotę na największego wroga odchudzania, czyli słodycze.

Preparaty z chromem to między innymi: Bio-Chrom, Citrikrom, Chromdiet, Chrom, Fiberchrom oraz Bioslank, a także Chitochrom, który poza chromem zawiera również chitosan.

Wyciąg z grejpfruta - substancje pochodzące z pestek tej rośliny zmniejszają łaknienie. Pobudzają także trawienie i wzmagają perystaltykę (ruchy robaczkowe) jelit. Dzięki nim jesz mniej i równocześnie szybciej chudniesz. Wyciąg z grejpfruta zawierają m.in. tabletki Grapefruit spezial.

Informacje ważne dla alergików

Nie stosuj preparatów z karnityną, jeśli jesteś uczulona na białko pochodzące z kurzych jaj. Natomiast alergia na skorupiaki jest przeciwwskazaniem do zażywania środków z chitosanem.