Squash to gra, która ciągle zyskuje coraz większą popularność. W 1864 roku zbudowano pierwsze korty i uznano squash za oddzielną dyscyplinę sportu. Pierwsze zawody rozegrano w 1920 roku w Anglii. Obecnie sport ten nie jest już zarezerwowany dla bogatych – grać może każdy i wcale nie kosztuje to majątku.

Reklama

Spis treści:

Jest to gra dla dwóch zawodników. Celem gry jest takie odbijanie piłeczki od ścian, aby maksymalnie utrudnić przeciwnikowi odbicie. W każdym secie gra toczy się do 11 punktów, a przy stanie 10:10 należy osiągnąć dwupunktową przewagę.

Do gry potrzebna jest specjalna rakieta, nieco podobna do tenisowej czy badmintonowej, ale o innym kształcie. Poza rakietą niezbędna jest piłeczka – gumowa z powietrzem w środku. Istnieją różne rodzaje piłeczek, które różnią się szybkością. Dlatego warto ich rodzaj dobrać do swoich umiejętności.

Jeśli chodzi o strój, to właściwie jest dowolny, byle sportowy. Przydadzą się za to halowe buty na nieślizgającej się podeszwie. Gdy już będziesz sprzęt mieć w garści, a drzwi kortu otworzą się przed tobą, nie zapomnij przed każdym treningiem i meczem dobrze się rozgrzać! To warunek konieczny do tego, aby grać na swoim najlepszym poziomie oraz uniknąć kontuzji.

W squasha gra się w zamkniętym pomieszczeniu o wymiarach: 9750 mm x 6400 mm. W grze udział biorą wszystkie 4 ściany, ale piłeczka powinna się od nich odbijać w ramach pól wyznaczonych liniami. Linie, inaczej niż w tenisie, nie należą do pola. Na podłodze kortu zwykle jest parkiet, a tylna ściana jest przezroczysta.

Poniżej podajemy skrótową wersję zasad:

Serwis – serwujący musi mieć przynajmniej jedną nogę w polu serwisowym i tak odbić piłeczkę, aby ta odbiła się najpierw od przedniej ściany ponad linią serwisową i wylądowała na ćwiartce pola przeciwnika.

– serwujący musi mieć przynajmniej jedną nogę w polu serwisowym i tak odbić piłeczkę, aby ta odbiła się najpierw od przedniej ściany ponad linią serwisową i wylądowała na ćwiartce pola przeciwnika. Odbicia od ścian – piłka, przed odbiciem od podłogi, może odbić się od ścian dowolną liczbę razy, ale przed spadnięciem na parkiet musi odbić się od przedniej ściany.

– piłka, przed odbiciem od podłogi, może odbić się od ścian dowolną liczbę razy, ale przed spadnięciem na parkiet musi odbić się od przedniej ściany. Utrata punktu – następuje, gdy: piłeczka przed odbiciem odbije się od podłogi dwa razy, piłeczka uderzy w ścianę poza polem wyznaczonym liniami lub uderzy w linię, zawodnik uniemożliwi odbicie już ustawionemu do tego przeciwnikowi.

Pierwszego serwującego wyłania się w losowaniu. Serwuje się aż do utraty punktu. Profesjonalne mecze rozgrywa się do 5 setów. I tyle wystarczy, by zacząć grać.

Najlepiej z pomocą profesjonalnego trenera, który szybko nauczy cię poprawnej techniki i zasad gry. We własnym zakresie warto popracować nad przygotowaniem kondycyjnym, gdyż squash to wymagający pod tym względem sport.

Poza techniką odbić przyda się wytrzymałość, szybkość i zwinność. Warto zatem najpierw trochę potrenować w domu lub siłowni.Nie bez znaczenia jest też refleks i szybkie podejmowanie decyzji co do najlepszego zagrania – to przyjdzie z czasem.

Squash przestał być sportem elitarnym i kort można wynająć już za 30 zł za godzinę. Oczywiście w dobrych klubach z wysokim standardem wyposażenia cena będzie wyższa.

Sprzęt do squasha

Rakietę i piłeczkę na początek można wypożyczyć w klubie. Gdy gra przypadnie ci do gustu, warto kupić własną rakietę. Jest to wydatek rzędu 90-700 zł. Na początek nie trzeba kupować najdroższych modeli, ale dobrze jest celować w średnią "półkę". Piłeczki kosztują od 12 zł za dwie sztuki.

Buty do gry

Na rynku są specjalne buty do squasha. Odpowiednio wspierają stopę w wykonywaniu gwałtownych zwrotów i zapewniają właściwą przyczepność. Koszt takiego obuwia to 200-600 zł.

Squash wymaga zaangażowania mięśni całego ciała. Wskutek gry wzmocnieniu ulegną mięśnie nóg, tułowia oraz okolic barku i ręki, w której trzymasz rakietę. Poprawi się też twoja kondycja.

Jeśli chodzi o spalanie kalorii, to podczas żywiołowej zaciętej rozgrywki można spalić nawet 800 kcal w godzinę. Im więcej i szybciej się ruszasz, tym więcej spalasz i odwrotnie.

Regularna gra poprawia też koordynację ruchową, sprawność ogólną i zapewnia odreagowanie stresu – w czasie meczu zapomina się o całym świecie.

Grając w squasha zawsze przestrzegaj zasad, a nade wszystko stosuj tę jedną: jeśli swoim zagraniem możesz zrobić krzywdę sobie lub przeciwnikowi, odpuść!

Jednak nawet najlepszym i najbardziej rozsądnym graczom, jak w każdym sporcie, mogą zdarzyć się kontuzje. Do najczęstszych urazów należą:

przeciążenie barku,

ból nadgarstka, łokcia lub/i palców,

dyskopatia,

przeciążenie ścięgna Achillesa,

urazy bioder, kostek, barków, kolan.

Wielu z nich uda się uniknąć, gdy nauczysz się poprawnej techniki gry, poprawnej postawy, zasad poruszania się po korcie. No i nie wolno zapominać o rozgrzewce przed rozpoczęciem gry!

Reklama

Zobacz także:

Tenis i squash - odbijanie piłeczki, które dodaje energii

Jak nie dopuścić do sportowej kontuzji

Dlaczego warto ćwiczyć w towarzystwie