Lato to czas wyjątkowych podróży, zarówno po świecie, jak i tych kulinarnych. Do odkrywania nowych smaków, także podczas lata w mieście, zachęca KFC. Dodatkowo, do każdego z boxów z oferty California Summer, marka KFC dodaje letni must have, czyli stylowe okulary przeciwsłoneczne. Oferta obowiązuje od 27.06.2023 r. do wyczerpania zapasów.

Coraz dłuższe dni, coraz więcej słońca i coraz więcej smaku. Brzmi jak przepis na idealne wakacje 2023. Każdy spragniony jest słonecznej pogody i radosnego klimatu, z czego z pewnością słynie położona nad oceanem Kalifornia. Taką atmosferę w Polsce zagwarantuje teraz marka KFC, która dzięki nowej, letniej ofercie zabierze fanów na zachodnie wybrzeże USA. Specjalnie na wakacje marka KFC wprowadza szeroką gamę produktów inspirowanych rajską Kalifornią. Nowości w menu California Summer to: Hollywood Dream Burger, Malibu Twister oraz California Rice & Bites Orange ze złocistym kurczakiem. W nowej ofercie królować będzie sos pomarańczowy, który jest kwintesencją letnich smaków. Dodatkowo, przy zakupie dowolnego boxa z oferty California Summer, KFC podaruje swoim fanom letni niezbędnik - wyjątkowe i niezwykle stylowe okulary przeciwsłoneczne, wyposażone w filtr UV 400. Będą one stanowić świetną pamiątkę z kulinarnych podróży po smakach Kalifornii i z pewnością doskonale uzupełnią tegoroczny, wakacyjny look. Ceny zestawów zaczynają się już od 14,99 zł, a promocja obowiązuje w restauracji i w dostawie.

Oferta dostępna jest w restauracjach KFC od 27 czerwca 2023 r. do wyczerpania zapasów.