Dlaczego słodycze kuszą, gdy jesteśmy na diecie?

Niemal co druga kobieta przyznaje się, że podczas przeprowadzania diety odchudzającej pozwalała sobie od czasu do czasu na podjadanie słodyczy. Dlaczego tak się dzieje? Maciej Kuroń sam kiedyś wyznał: "by przytyć, trzeba zacząć się odchudzać". I w tym stwierdzeniu tkwi ziarenko prawdy. Bo zakazany owoc smakuje najlepiej!

W naszym raporcie specjalnym podpowiadamy, w jakim sposób wygrać walkę z podjadaniem słodyczy, jak spalić zjedzonego pączka oraz jak zacząć się odżywiać w chwili, gdy grozi nam cukrzyca. Znajdziesz tu całą wiedzę związaną ze słodyczami od A do Zet!

Zapraszamy!