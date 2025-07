Starzenie się to naturalny proces, ale tempo, w jakim zachodzi, zależy w dużej mierze od naszych codziennych wyborów. Dzięki odpowiednim nawykom możemy nie tylko wydłużyć życie, ale przede wszystkim poprawić jego jakość i opóźnić starzenie się.

Regularna aktywność fizyczna to jeden z najsilniejszych "trików przeciwstarzeniowych". Ruch poprawia krążenie, wspiera pracę mózgu, zwiększa odporność. Z kolei sen to czas intensywnej regeneracji organizmu. Jego niedobór prowadzi do przyspieszonego starzenia się skóry, gorszego metabolizmu i osłabionej odporności.

Karnozyna występuje naturalnie w naszym ciele, ale wraz z wiekiem, jej poziom spada.

Co to jest karnozyna?

Ale zacznijmy od tego, co to w ogóle jest ta karnozyna? To naturalny dipeptyd, czyli cząsteczka zbudowana z dwóch aminokwasów: beta-alaniny i L-histydyny. Znajdziemy ją głównie w naszych mięśniach szkieletowych, mózgu, sercu oraz nerkach.

Jak dostarczać karnozynę do organizmu?

Karnozyna jest samodzielnie syntetyzowana w naszym ciele, ale jej produkcja słabnie wraz z wiekiem. Najlepszym sposobem na jej naturalne dostarczenie do organizmu jest dieta. Tę substancję znajdziemy głównie w rybach, krewetkach, szparagach, mięsie (szczególnie wołowym), zielonym groszku, a nawet w białych pieczarkach.

Możliwe jest również suplementowanie tego składnika. Znajdziemy ją m.in. w Karnodiolu.

Jak działa Karnodiol?

To suplement diety, który zawiera L-karnozynę (500 mg) kwas foliowy, wyciąg z korzenia Polygonum cuspidatum (Rdestowiec japoński), cynk oraz wyciąg z liści Androhraphis paniculata (Brodziuszka wiechowata).

Może on wspomagać utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi (wyciąg z liści brodziuszki wiechowatej (Androhraphis paniculata)), wspierać komórki przed działaniem wolnych rodników (wyciąg z korzenia rdestowca japońskiego (Polygonum cuspidatum)), wspomagać prawidłową produkcję krwi (foliany) oraz utrzymanie zdrowych kości (cynk). Składniki zastosowane w jego formule mogą również korzystnie wpływać na funkcje poznawcze (cynk) oraz zmniejszenie uczucia zmęczenia (foliany).

Sposób użycia: dorośli: 1 kapsułka dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Suplement diety jest środkiem spożywczym, który nie może zastępować zróżnicowanej i zrównoważonej diety oraz zdrowego stylu życia. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Mimo wszystko należy mieć na uwadze, że najlepszym wsparciem dla naszego organizmu jesteśmy my sami i to, jak go traktujemy. Pamiętajcie o zachowaniu chwili dla siebie, wysypianiu się, zdrowej diecie i aktywności fizycznej, których nic innego nie zastąpi.

Materiał promocyjny marki Aflofarm.