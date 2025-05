Ambasadorzy, którzy inspirują po swojemu

– Mam taką zasadę – jak Topa jest na diecie, to dieta też musi być na topie – mówi aktor Bartłomiej Topa, a Maja Kuczyńska zaznacza z przymrużeniem oka: – jestem dosyć zalatana i właśnie dlatego wybrałam Maczfit. Zarówno aktor, jak i znana sportsmenka, mistrzyni latania w tunelu aerodynamicznym, pełnią rolę ambasadorów Urodzin Maczfit. Tworzą duet pokazujący, że zdrowe wybory mogą być częścią życia na własnych zasadach.

Ich rekomendacje można zobaczyć w dwóch spotach.

Historie w dobrym smaku

Nie tylko znani i lubiani włączają się w świętowanie urodzin Maczfit. Także klienci, wyjątkowe osoby, które zmieniły swoje życie na lepsze, opowiadają własne historie. Ich doświadczenia na bieżąco prezentowane są na jubileuszowej stronie Maczfit - historie w dobrym smaku. Choć powody, dla których postanowili zamawiać catering są różne, ich decyzje mają wspólny mianownik – chęć wykonania pierwszego kroku w stronę małej lub dużej życiowej zmiany.

Maczfit od początku podkreśla, że zdrowy styl życia nie musi być okupiony wyrzeczeniami. Inspiruje do działania bez presji, bez rygoru. Zachęca, by dieta stała się początkiem czegoś większego – nowej pasji, odzyskania równowagi i sposobem na zaoszczędzenie czasu, który mogą poświęcić na to, co naprawdę sprawia im radość.

Od rajdów do rewolucji kulinarnej

Maczfit powstał w 2015 roku z inicjatywy Macieja Lubiaka – kierowcy rajdowego, który doskonale znał potrzeby osób aktywnych. Jego celem było połączenie jakości restauracyjnego jedzenia z wygodą cateringu. Szybko okazało się, że trafił w dziesiątkę – dosłownie i metaforycznie. W 2016 roku ruszył nowoczesny zakład produkcyjny w Józefosławiu, a rok później flota samochodów chłodni z logo rzodkiewki zaczęła kursować po całej Polsce. Do 2019 roku Maczfit obsługiwał już tysiące klientów dziennie, a w 2022 roku dołączył do Grupy Żabka, otwierając nowy rozdział w swojej historii.

10 lat później: więcej niż dieta

Dziś Maczfit to nie tylko lider cateringu dietetycznego. To marka, która daje narzędzia do codziennej troski o siebie – oferując aż 10 gotowych diet, opcję Wybór Menu, zestawy Trio, a także plany dostosowane do konkretnych potrzeb zdrowotnych (dla wegetarian, osób z Hashimoto, diabetyków, nietolerujących laktozy i innych).

Za sukcesem Maczfit stoi coś więcej niż jakość jedzenia. To filozofia małych kroków, wsparcia i podejścia „zrób to po swojemu”.

