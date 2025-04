Reklama

Noworoczne postanowienia często przypominają sylwestrowe fajerwerki – są głośne, płomienne, ale jednocześnie ulotne. Być może dlatego, że nadmiar wymagań i obowiązków, które na siebie nakładamy sprawia, że ich spełnienie wiąże się ze stresem i gonitwą. Tymczasem zamiast podkręcać tempo życia, jakże miło byłoby… zwolnić. Czyż takie postanowienie nie zachęca do wytrwania w nim dłużej? Idealnym sposobem na przywrócenie codzienności harmonii jest zadbanie nie tylko o to, co jemy, ale także – jak jemy.

Wolniej znaczy uważniej

Jedzenie to arcyważna czynność w naszym życiu. Nie tylko pod względem zaopatrywania organizmu w cenne składniki odżywcze. Wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków scala rodzinę, jest okazją do lepszego poznania najbliższych, prowadzenia rozmów o bieżących sprawach, opowiadania sobie o planach na nowy dzień lub szczególnych wydarzeniach, które zapadły nam w pamięci.



Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważnym meblem w domu jest stół jadalny – to przy nim dzielimy się radościami i troskami, pocieszamy się i wspieramy. Często dla poprawy humoru przygotowujemy ulubione dania i desery. Dlatego właśnie atmosfera przy stole jest tak istotna – może w magiczny sposób poprawić samopoczucie.

W poszukiwaniu inspiracji…

…warto przenieść się myślami do Finlandii, pełnej uroku krainy jezior, lasów, uśmiechniętych ludzi, którzy zawsze starają się żyć blisko przyrody. Wiedzą, że to właśnie natura dodaje krzepy i optymizmu. Finowie słyną z życiowej mądrości i wielkiej inteligencji, a jednocześnie unikają pośpiechu, znajdują czas na relaks i chwilę zadumy. Ważną rolę w ich życiu grają posiłki. Mieszkańcy Suomi sięgają po pokarmy proste, nieprzetworzone, zdrowe. Na ich talerzach goszczą przede wszystkim ryby, pieczone mięso, kolorowe warzywa, świeże pieczywo. Jedzą powoli i z uwagą. Wprowadzając w noworoczny plan postanowień kolejne zmiany, warto ich podpatrzeć.

Kuchnia niczym świątynia

Co zrobić, by przy stole zawsze panowała sielska atmosfera? Najlepiej zacząć od wprowadzenia ładu i dobrego nastroju. O ile to możliwe, posiłki powinny być spożywane regularnie, w gronie najbliższych, z dala od włączonego telewizora, komputera i telefonu komórkowego. Pośpiech także nie jest wskazany – o ileż milej jest delektować się każdym kęsem, odkrywać nowe smaki, cieszyć się darami natury. To ostatnie jest szczególnie ważne, bo im zdrowsze i bardziej naturalne są posiłki, tym więcej dodają wigoru. Nic nie smakuje tak dobrze jak domowe jedzenie na bazie najwyższej jakości produktów – świeżych owoców i warzyw, pełnoziarnistego pieczywa, zdrowych tłuszczów, na przykład masła wzbogaconego olejem rzepakowym i lnianką, które znajdziemy w Finuu.



Te małe-wielkie zmiany wpłyną na nasze pozytywnie samopoczucie, relacje z bliskimi, a także pomogą znaleźć w życiu poczucie naturalnej równowagi.