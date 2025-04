Jak co roku postanowiłaś zacząć się odchudzać od 1 stycznia. Masz już w głowie dietę i plan treningowy, a motywacja sięga zenitu. Co zrobić, aby tym razem nie skończyło się na dobrych chęciach? Sięgnij po Prolavię – najnowszy hit na odchudzanie!

Reklama

Pożegnaj słodycze – powitaj Prolavię

Z badań przeprowadzonych przez Prolavia.pl wynika, że największym wrogiem diety jest ochota na słodycze. Aby pomóc Polkom zwalczyć tę pokusę, powstał niezwykły truskawkowy kisiel, który nie tylko doskonale zastępuje tradycyjne desery, ale i wspomaga odchudzanie.



Odchudzanie o smaku truskawkowym

Tabletki, proszki, ziołowe herbatki – z półek z produktami wspomagającymi odchudzanie wieje nudą. Prolavia to coś zupełnie innego. To oparty o naturalne składniki owocowy deser, którego smak doceniają nie tylko osoby będące na diecie. Ta truskawkowa przekąska to przyjemne urozmaicenie jadłospisu osób ograniczających kalorie, dzięki której odchudzanie przestaje kojarzyć się z wyrzeczeniami. Odtąd możesz zajadać się pysznym deserem bez wyrzutów sumienia!



Innowacyjny skład

Prolavia to oparte o 26 badań naukowych innowacyjne połączenie trzech grup składników – bakterii probiotycznych Lactobacillus Rhamnosus ATCC 53103 (zwanych również Lactobacillus GG), glukomannanu oraz witamin i składników mineralnych. Elementy te aktywnie wspomagają proces chudnięcia oraz korzystnie wpływają na organizm. Bakterie probiotyczne pomagają przywrócić optymalny skład mikroflory jelitowej, która odpowiada za metabolizm energetyczny. Glukomannan zapewnia długotrwałe uczucie sytości oraz obniża poziom cholesterolu we krwi. To jedyny błonnik polecany osobom odchudzającym się przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Witaminy i składniki mineralne dostosowane do potrzeb osób na diecie uzupełniają ewentualne niedobory w codziennym jadłospisie.



2,5 kcal w porcji – jak to możliwe?

Tradycyjny kisiel ma ok. 70 kcal. Prolavia zawiera tylko 2,5 kcal. Jak udało się to osiągnąć? Składnikiem nadającym konsystencję kisielu jest glukomannan, który wiąże wodę tworząc kleistą strukturę. Ponieważ jest błonnikiem, czyli składnikiem nietrawionym przez organizm, nie dostarcza niemal żadnych kalorii. Podobnie bakterie i witaminy. Skąd w takim razie chwalony owocowy smak? Do jego uzyskania użyto naturalnego koncentratu z truskawek oraz stewii – niskokalorycznego roślinnego słodzika. Mimo zaawansowanej formuły cena Prolavii nie odbiega od ceny zwykłej przekąski – jedna porcja kosztuje ok. 1,80 zł.

Reklama



Poznaj opinię innych

Prolavia podbiła już serca i podniebienia wielu Polek. W opiniach o produkcie powtarzają się stwierdzenia o skuteczności, świetnym smaku i uczuciu sytości. Iza – pierwsza testerka – mówi tak: