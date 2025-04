Wiemy, jak nie przytyć w czasie świąt!

Choć każdy z nas uwielbia klimat świąt, jedyną ich zmorą jest późniejszy... smutek wywołany liczbą, którą wskazuje waga. By w tym roku odmienić tę złą passę, już dziś zacznij przygotować się do dietetycznych odmian w menu świątecznym. Oto, jak sprawić, by dieta odchudzająca nie zepsuła ci humoru, by spróbować wszystkich 12 dań i do tego cieszyć się piękną sylwetką na Sylwestra!