We wtorek 18 lipca para królewska uda się do Sztutowa i odwiedzi obóz koncentracyjny Stutthof. W trakcie wizyty będą mieli możliwość porozmawiać z byłymi więźniami - będzie to jedna z najbardziej emocjonalnych wizyt. Książęca para z wyjątkową uwagą i szacunkiem odwiedza historycznie ważne miejsca pamięci i oddaje cześć tym, którzy wykazali się odwagą i honorem.