Najlepiej zarabiające gwiazdy 2012 roku

Dochody Beaty Kozidrak (zarobiła ok. 4,3 mln złotych) od wielu lat są zaprzeczeniem tezy, że na samym tylko śpiewaniu nie da się dobrze zarobić. Przez ostatnich kilka lat wokalistka dawała około stu koncertów rocznie przy stawce 60–80 tysięcy za występ (sama ma z takich koncertów 40–60 tysięcy, resztą dzielą się jej muzycy). Jednak w 2012 roku Beata przygotowywała, a potem promowała w mediach płytę „Blondynka” i w związku z tym śpiewała rzadziej. 57 koncertów pozwoliło jej jednak wzbogacić się o ponad 2,5 miliona złotych. Do tego doliczyć należy tantiemy z tytułu praw autorskich (Kozidrak napisała wszystkie teksty hitów Bajmu, wiele także skomponowała). Jak się szacuje, mogą one wynieść nawet 1,5 miliona złotych! Całości dochodów Beaty dopełniają honoraria za udział w show „Bitwa na głosy” oraz płytę „Blondynka”.