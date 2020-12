Najlepiej zarabiające gwiazdy 2012 roku

POPRZEDNIA

Edyta Górniak ( zarobiła ok. 1,5 mln złotych) choć w zeszłym roku wydała album "MY", to bynajmniej nie na nim zbiła majątek. Lwią część jej bajecznych dochodów (900 tysięcy złotych) stanowi honorarium za udział w reklamie ING. Piosenkarka przedłużyła także lukratywny kontrakt z firmą Soraya oraz wzięła udział w show „Bitwa na głosy”. Choć odpadła po kilku odcinkach, zapłacono jej tak, jakby doszła do finału. Pod koniec roku Górniak wreszcie zarobiła na czymś, co robi najlepiej! Za nagranie koncertu dla stacji HBO otrzymała 200 tysięcy złotych. A swoim występem udowodniła, że jest warta każdej wydanej złotówki!