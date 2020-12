Najlepiej zarabiające gwiazdy 2012 roku

POPRZEDNIA

Katarzyna Zielińska (zarobiła ok. 1 mln złotych) do zeszłego roku nie należała do pierwszej ligi najlepiej zarabiających gwiazd. Jednak 2012 rok pozwolił jej dołączyć do nielicznego grona tych celebrytów, których dochody zamykają się w liczbie składającej się z siedmiu cyfr. Prawie połowę tego majątku (400 tysięcy złotych) Kasia uzyskała dzięki reklamie lodów Koral. Gdy doliczymy do tego jej honorarium za rolę w serialu „Barwy szczęścia” oraz udział w programach „Kocham Cię, Polsko!” i „Bitwa na głosy”, gaże za spektakle teatralne oraz wynagrodzenie za uświetnienie swoją osobą imprez, śmiało chyba możemy pogratulować aktorce pierwszego miliona!