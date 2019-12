POPRZEDNIA

2 z 12

NASTĘPNA fot. ONS.pl

To będzie dla Natalii Szroeder kolejne ciekawe wyzwanie. Wcześniej wzięła udział m.in. w czwartej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a popisowym wykonaniem piosenki Whitney Houston "I Have Nothing" zwyciężyła w jednym z odcinków. "Zawsze chciałam nauczyć się tańczyć, więc myślę, że to jest fajna okazja" - wyznała.