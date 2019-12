POPRZEDNIA

7 z 7

NASTĘPNA fot. ONS.pl

Stylizacje są też zależne od kręgu kulturowego, jaki odwiedzają Kate i William. Zawsze starają się mieć na uwadze, by dostosować ubiór i do okazji, i do obyczajów, co jest wysoce cenione przez gospodarzy. Ciekawe, czy zdecydują się na "słowiańskie" klimaty, odwiedzając Polskę? Oby!