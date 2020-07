POPRZEDNIA

"Dziecko to powód do dumy" - takie słowa padły w wywiadzie dla jednej z gazet z ust Roberta Lewandowskiego. Odpowiedzialne, dojrzałe, szczere. Lewandowscy udzielili już setek wywiadów, często pytanie o dziecko odpowiadali, że na wszystko przyjdzie czas, że trzeba podejść do rodzicielstwa ze spokojem, niczego nie przyspieszać. Teraz przeżywają apogeum zainteresowania ich rodziną. Nowy wózek? Kogo stać, pobiegnie do sklepu po taki sam.