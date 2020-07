POPRZEDNIA

1 z 5

NASTĘPNA screen Instagram

- To jest świetna PR-owo para, ja uważam że o nich się powinno napisać książkę, jak się sprzedawać w kulturalny sposób, bo z ich pozycją trudno się nie sprzedawać. To są ikony, szczególnie Robert. więc to, jak oni przeprowadzają tę całą sytuację, mimo szumu medialnego na poziomie absolutnej histerii, wzbudza mój szacunek.

- powiedziała Karolina Korwin-Piotrowska. Zgadzacie się z tą opinią?