Joanna Horodyńska i Ada Fijał oceniają karnawałowe stylizacje gwiazd

POPRZEDNIA

2 z 4

NASTĘPNA fot. ONS

Joanna: Jestem naprawdę mile zaskoczona. Świetny, modny garnitur na bazie ostrej czerwieni i różu. Zawsze wiedziałam, że Kasi bliżej do stylu dandysa niż rockowej małolaty w T-shirtach z nadrukiem. Poza tym wcześniej się chowała, a teraz wychodzi na pierwszy plan z kolorem.



Ada: Ekstrawaganckie dwurzędówki są ostatnio w natarciu, choć w połączeniu z przykrótkimi rurkami to propozycja dla koneserek artystycznej bohemy. Czerwień złamana różem lampasów i klap nie zostawia złudzeń co do buntowniczych intencji tej stylizacji. Widać tu i kreatorski zamysł, i dużo brawury.



Joanna: Brawurowe w kontekście całości są też buty, bo trochę zaburzyły proporcje. Gdyby miały wyższy obcas, byłoby lepiej, a tak wieje groteską i bajką o Rumcajsie. Ale dobrze, że są czarne i polerowane, to tworzy luz w temacie „garnitur”.



Ada: Ale te sztyblety z fortepianowym połyskiem są wyraźnym przymrużeniem oka i należy je traktować jako awangardowo-cyrkowy dystans. Po prostu modny szok na Nowy Rok!