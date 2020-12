Joanna Horodyńska i Ada Fijał oceniają karnawałowe stylizacje gwiazd

POPRZEDNIA

Joanna: Aga z sexy dziewczyny zmieniła się w cnotliwą, prawie elegancką kobietę. Żałuję, że nie zatrzymała w tym wszystkim odrobiny siebie, bo teraz musimy się od początku zastanawiać, jaki ma styl. Z pewnością zakryty…



Ada: Posągowość greckiej bogini to skok na drugi brzeg mody po wielu latach szalonych eksperymentów ze stylem. Zmiana jest radykalna i cieszy, ale ta kreacja zawładnęła Agnieszką całkowicie. Pierzasty top, długi rękaw i obszerny dół zdominowały zgrabną sylwetkę, która zniknęła pod nadmiarem tkaniny i draperii. Za to oliwkowy kolor sukni i granat bluzki mają się świetnie z lokami retro i delikatnym makijażem.



Joanna: Mam wrażenie, że w jej dekolt uderzył wielki, pierzasty ptak. Musiało boleć, tak jak boli patrzenie na tę stylizację. Byłoby lepiej, gdyby spięła włosy, bo teraz nie widać ani szyi, ani talii… Idealnie dobrała za to torebkę puzderko.



Ada: Tory są już właściwe, pociąg jedzie dalej, lecz wciąż wypatrujemy stacji Kompromis.