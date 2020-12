Horodyńska i Fijał w magazynie "Party" oceniają czarno-białe stylizacje gwiazd

POPRZEDNIA

Joanna: Rozumiem, że to stylizacja sceniczna? Piżamowe spodnie niezmiennie na czasie, ale dodałabym do tego top retro, a nie zasmucony, tani, pseudoskórzany gorset!



Ada: Nie wiem, czy w barach dla motocyklistów wykonuje się taniec brzucha, ale w razie czego kreacja już jest. Dla mnie jest za bardzo orientalnie. Kusy skórzany top przeznaczony do egzotycznych pląsów przy pełni księżyca plus egipski naszyjnik i bransoleta.



Joanna: Za jedno muszę Honey mocno pochwalić. Spodnie w pionowe, biało-czarne paski to mistrzowskie posunięcie, szczególnie na wieczór. Trochę tak, jakby Honey wyprzedzała trendy i dawała mocny komunikat: „ja już to mam, a wy?”. My… zobaczymy, co się będzie działo z tą propozycją za jakiś czas.



Ada: Prawda, pasiak Sindbada majaczy gdzieś na modowym horyzoncie, ale do portu daleko i rafy po drodze. O piratach, takich jak my, Joasiu, nie wspominając.