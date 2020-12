Horodyńska i Fijał w magazynie "Party" oceniają czarno-białe stylizacje gwiazd

POPRZEDNIA

Joanna: Skóra w całej okazałości. Modny, wyrazisty temat. A Paulina jakby odmieniona. Czyżby planowała stać się kimś innym w nadchodzącym sezonie?



Ada: Cieszą mnie gołe nogi i podwinięty rękaw, bo skóra w nadmiarze zabiera nas do krainy Conana Barbarzyńcy, a tak mamy subtelność i kobiecość. Skórzana spódnica i kurtka bez widocznego zapięcia, spełniająca funkcję nonszalanckiej marynarki, to elementy, którymi można żonglować na różne sposoby – rozdzielać, łączyć, przestawiać…



Joanna: Wolałabym, aby pod spodem było coś bez wzoru, surowe wykończenie tej idącej w kierunku awangardy stylizacji… A tak mamy coś trochę na siłę. Szkoda, że gdzieś na końcu wdarł się błąd!



Ada: Dla mnie właśnie te żuki do Zienia powodują, że nie ma nudy w tej stylizacji. Jestem na „tak”!