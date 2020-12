Horodyńska i Fijał w magazynie "Party" oceniają czarno-białe stylizacje gwiazd

POPRZEDNIA

Joanna: Marysia ostatnio mnie zachwyca. Tak jakby nagle poczuła modę, ale i nie poddała się jej bezkrytycznie. Walczy z nią, droczy się i stawia na swoim. Czarne, kryjące rajstopy do białej sukienki mogą się wydawać niektórym abstrakcją. Są jednak genialnym balansem między nudą a oryginalnością.



Ada: Bardzo urokliwa stylizacja prymuski ze szkoły dla dziewcząt w wersji glamour. Kolejny w tym sezonie przykład oldskulowej współczesności. Czerń rajstop i butów to elegancki kontrast dla śnieżnej bieli sukienki.



Joanna: W obecnym sezonie wybieramy czarno-białe stylizacje w retro wydaniu. Za to już wiosną można pomyśleć o czymś bardziej nowoczesnym. Marysia skusiła się na nowoczesne retro, co akurat wyszło jej na dobre.



Ada: Ta kreacja jest jak pierwsza randka: wrażenie musi być, ale pozostawiamy kilka tajemnic tylko dla siebie. Trafiony pomysł na sezon zimowy!