POPRZEDNIA

10 z 10

NASTĘPNA fot. Screen Instagram @annalewandowskahpba

Jedno z najbardziej aktualnych zdjęć. Anna Lewandowska na Instagramie zamieściła je po to, by przypomnieć żelazną zasadę: "Niedziela to czas relaksu, ale pamiętajcie, aby zadbać o swoje zdrowie oraz rodziny. Nie dawaj się pokusom!".