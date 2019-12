POPRZEDNIA

Instagram

Na swoim fanpage'u na Facebooku przyznała, jak mocno zmieniły się jej priorytety po narodzinach córeczki. Niektóre, ważne do tej pory sprawy zeszły na dalszy plan. - Płaski brzuch, jędrne pośladki, smukłe ramiona – no pewnie! Każdy chce je mieć!

Ale kochane Drogie Mamy❤️… to wszystko przy okazji. - pisała.