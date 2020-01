Pochwica: przyczyny i leczenie

fot. Adobe Stock

Współżycie przy ataku pochwicy jest praktycznie niemożliwe, ponieważ przy każdej próbie penetracji kobieta mimowolnie zaciska mięśnie pochwy.

Skurcz mięśni jest ruchem nieświadomym i często bolesnym. Dlaczego tak się dzieje, że niektóre kobiety cierpią na pochwicę? Dlaczego niektórym zdarzają się tylko epizody, a inne stale zmagają się z tym problemem? Na czym polega leczenie i czy jest się czym martwić?

Pochwica:

Pochwica ma najczęściej źródło w psychice. Kobieta może w ten sposób manifestować lęk przed zbliżeniem np. z braku doświadczenia albo w wyniku traumatycznych przeżyć.

Jedną z głównych przyczyn są złe skojarzenia ze współżyciem np. w wyniku gwałtu, molestowania w dzieciństwie czy rygorystycznego, np. zbyt religijnego, wychowania.

Czasami pochwica wynika z dolegliwości fizycznych. Należą do nich:

zmiany ginekologiczne (owrzodzenia, pęknięcia w obrębie narządów płciowych),

zaburzenia ukrwienia i unerwienia łechtaczki,

suchość pochwy.

Inne powody występowania pochwicy, to zbyt duże oczekiwania partnera w stosunku do umiejętności czy też potrzeb kobiety albo przeciwnie – jego brak doświadczenia, skutkujący bolesnym współżyciem czy też trudności ze wzwodem i utrzymaniem wzwodu.

Pochwica zdarza się zarówno niedoświadczonym seksualnie dziewczynom, jak i dojrzałym kobietom. Jeśli z jakiegoś względu relacja ich nie zadowala i nie potrafią wyrazić swoich uczuć na co dzień, to niechęć do partnera może objawić się pochwicą.

Wyróżnia się dwa rodzaje tej dolegliwości. Zależą one od momentu, w którym pojawiły się skurcze wejścia do pochwy.

Pochwica pierwotna – występuje od pierwszego stosunku seksualnego, uniemożliwia kobiecie odbycie bezbolesnego stosunku seksualnego. Najczęściej dotyczy nastolatek i bardzo młodych kobiet. Pochwica pierwotna zdarza się też paniom cierpiącym na grzybicze infekcje dróg moczowych, czasem jednak ma charakter idiopatyczny (jest niewiadomego pochodzenia).

Pochwica wtórna – dotyczy kobiet, które wcześniej bez problemu współżyły i nie odczuwały z tego powodu żadnych dolegliwości. U przyczyn pochwicy wtórnej mogą leżeć infekcje grzybicze lub problemy na tle psychicznym.

Jeśli atak pochwicy jest wydarzeniem odosobnionym, to nie ma powodu do niepokoju. Kiedy jednak zdarza się notorycznie, trzeba poszukać pomocy nie na internetowych forach, ale u specjalisty.

Warto poradzić się ginekologa, który wykluczy fizjologiczne podłoże pochwicy lub seksuologa czy psychologa, którzy zajmą się psychiczną stroną przypadłości.

Dobra wiadomość jest taka, że pochwicę się leczy, ale w zależności od jej przyczyn stosuje się różne środki. Od mechanicznych ćwiczeń rozszerzających pochwę (w ostateczności stosuje się zabiegi rozszerzające pochwę), przez środki przeciwlękowe, po terapię.

Artykuł pierwotnie opublikowany 3.01.2019 roku.

