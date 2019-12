Niedoczynność tarczycy dieta – najważniejsze zasady

fot. Adobe Stock

Niedoczynność tarczycy to stan, w którym tarczyca produkuje niewystarczającą ilość hormonów – tyroksyny i trójjodotyroniny. Każda komórka ludzkiego ciała wyposażona jest w receptory dla hormonów tarczycy, dlatego objawy niedoczynności są zróżnicowane i dotyczą całego ciała. Niedoczynność tarczycy często związana jest z chorobą Hashimoto.

Dieta w niedoczynności tarczycy jest bardzo ważna, choć nie leczy samej choroby. Jej zadaniem jest:

łagodzenie objawów niedoczynność tarczycy,

wpływ na odpowiednie przyswajanie leków,

ograniczenie stanu zapalnego w tarczycy (szczególnie w chorobie Hashimoto),

regulacja pracy tarczycy.

Podstawowe zasady diety w niedoczynności tarczycy są zbieżne z założeniami zdrowej diety. Jednak występowanie niedoczynności tarczycy bardzo często łączy się z:

podwyższonym stężeniem cholesterolu,

nadciśnieniem tętniczym,

insulinoopornością i podwyższonym stężeniem cukru we krwi,

przewlekłymi zaparciami.

Jak komponować jadłospis w niedoczynności tarczycy?

1. Podstawę diety stanowią warzywa (3/4 ilości) i owoce (1/4 ilości). Każdego dnia jedz minimum 900 g warzyw i owoców. Dzięki temu dostarczasz odpowiedniej ilości błonnika pokarmowego (łagodzi zaparcia) i naturalnych przeciwutleniaczy (zmniejszają stan zapalny w tarczycy).

2. Każdy posiłek główny powinien zawierać węglowodany złożone np. chleb razowy, gruboziarniste kasze, pełnoziarniste płatki, razowy makaron. Dzięki nim utrzymasz stałe stężenie cukru we krwi.

3. Śniadanie, obiad i kolację uzupełniaj o źródło pełnowartościowego białka. Znajdziesz je w chudym mięsie, rybach morskich (dodatkowo zawierają przeciwzapalne kwasy omega 3) czy w warzywach strączkowych.

4. Ogranicz do minimum tłuszcz zwierzęce, które podnoszą poziom cholesterolu. Stawiaj na oleje roślinne – oliwę z oliwek, olej rzepakowy, olej lniany (tylko na zimno!).

5. Wyeliminuj wysoko-przetworzone słodycze i słodzone napoje gazowane.

6. Sól zastępuj świeżymi ziołami.

Na temat diety w niedoczynności tarczycy i chorobie Hashimoto krąży wiele mitów. Sprawdź, które zasady rzeczywiście warto brać pod uwagę.

Nietolerancja laktozy bardzo często współistnieje z chorobą Hashimoto (nawet u ok. 80% osób). Eliminuj laktozę tylko wtedy, gdy masz objawy nietolerancji laktozy. Pamiętaj, że nietolerancja laktozy nie wymaga rezygnacji ze wszystkich produktów mlecznych. Wystarczy kupować te „bez laktozy”.



Osoby z niedoczynnością tarczycy nie powinny odstawiać glutenu na własną rękę. Produkty zawierające gluten są także źródłem witamin z gr. B i błonnika pokarmowego. Jeśli podejrzewasz, że masz problemy z trawieniem glutenu skonsultuj się z gastrologiem. Zarówno celiakia, jak i choroba Hashimoto należą do grupy chorób autoimmunologicznych i często występują „w parach”. Jednak, aby potwierdzić celiakię należy wykonać pełną diagnostykę.

Nie udowodniono, by jakakolwiek dieta specjalna przynosiła korzyści w leczeniu niedoczynności tarczycy. Dieta paleo, dieta dr Dąbrowskiej, protokół autoimmunologiczny, dieta SCD to tylko kilka z diet, które w internecie polecane są na niedoczynność tarczycy. Trzymaj się od nich z daleka, bo w większości przypadków są to diety niedoborowe. Najskuteczniejsze diety w niedoczynności tarczycy to dieta śródziemnomorska i dieta DASH.

Warzywa kapustne (mp. kapusta, brokuł, jarmuż, kalarepa, brukselka) zawierają tzw. goitrogeny - substancje, które mają działanie wolotwórcze. Ich szkodliwe oddziaływanie ma miejsce wtedy, gdy jednocześnie cierpisz na niedobór jodu. W Polsce od wielu lat sól jest jodowana, a jej niedobory występują rzadko. Goitrogeny to substancje lotne, a obróbka cieplna w znacznym stopniu zmniejsza ich ilość. Masz ochotę na kalafiora? Jedz śmiało, ale wcześniej go ugotuj!

Soja i produkty sojowe mogą pogarszać wchłanianie leków tarczycowych i powodować konieczność ich zwiększenia dawki. Nie musisz jednak całkowicie z nich rezygnować. Wystarczy, że zachowasz minimum 2 godzinny odstęp między przyjęciem leku a posiłkiem z dodatkiem soi.

Do innych składników pogarszających wchłanianie tyroksyny (syntetyczny hormon tarczycy) należą wapń i błonnik pokarmowy, a także katechiny z kawy lub herbaty. Jeśli leki przyjmujesz rano zadbaj o to, by twoje śniadanie zawsze zawierało podobną ilość błonnika pokarmowego. Popijaj je herbatą owocową. Produkty mleczne jedz min 2 godziny po przyjęciu leku.

Kasza jaglana (proso) zawiera związki, które mogą blokować pracę tarczycy. Jednak, żeby tak się stało trzeba ją jeść w dużych ilościach. Kasza jaglana sprzyja niedoczynności tarczycy, ale tylko w rejonach tropikalnych, gdzie jest głównym składnikiem pożywienia. W obszarach tych jednocześnie występuje powszechny niedobór jodu, który dodatkowo pogarsza stan tarczycy. Spokojnie możesz jeść jaglankę na śniadanie.

Nie ma stałego zestawu suplementów, który byłby polecany osobom z niedoczynnością tarczycy. Indywidualną suplementację zawsze ustalaj z endokrynologiem. Do najczęściej zalecanych suplementów należą:

witamina D3,

selen,

cynk,

żelazo,

kwasy omega 3.

