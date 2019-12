Ile razy już próbowałaś? Oto 5 skutecznych sposobów na rozstanie z papierosem

fot. Adobe Stock

Powyższe dane pochodzą z raportu Kantara dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, podsumowującego konsumpcję tytoniu w Polsce w 2017 r. Nie napawają optymizmem... Co gorsza, między 2015 a 2017 r. spadek liczby palących osób po raz pierwszy od lat wyhamował i zatrzymał się na blisko 1/4 społeczeństwa. To wina kobiet – wśród nich odsetek palących codziennie... nawet wzrósł. Nie chcesz już zaliczać się do tej grupy? Nieważne, czy rzucałaś wiele razy czy podejmujesz pierwszą próbę, poznaj kilka sztuczek, które pomogą ci w walce z nałogiem.

Czas na nowy styl życia

Nie mów sobie, że rzucasz palenie – powiedz, że zmieniasz całe swoje życie na lepsze. Papierosy to zdradliwy nałóg, który często idzie w parze z innymi niezdrowymi przyzwyczajeniami. Jesz dużo i tłusto? Często pijesz alkohol? Mocno przeżywasz niepowodzenia w pracy i kumulujesz w sobie stres? Wszystkie te czynniki negatywnie wpływają na twoje zdrowie, a w dodatku pobudzają ochotę na „dymka”.

Rzucającym palenie zaleca się unikanie alkoholu przez kilka tygodni lub nawet miesięcy oraz znalezienie innych sposobów na odstresowanie w sytuacji podbramkowej. Unikając okoliczności, w których dotąd sięgałaś po papierosa, pomagasz sobie zrezygnować z pokusy.

Może to oznaczać chwilowe ograniczenie kontaktów z palącymi znajomymi. Nie chcesz zrywać przyjaźni? Namów koleżankę na wspólne wyzwanie i motywujcie się nawzajem. Spróbujcie znaleźć nowe wspólne hobby – może to być rower albo zumba. Pamiętaj, że wysiłek fizyczny uwalnia endorfiny, dając ci „naturalny haj” i regulując poziom kortyzolu, hormonu stresu. To nie przypadek, że amatorzy sportu znacznie rzadziej sięgają po „dymka”...

Nie wstydź się prosić o pomoc

Zanim zdecydujesz się na któryś z szeroko reklamowanych specyfików z apteki, porozmawiaj ze swoim lekarzem rodzinnym. Razem ocenicie mechanizm i stopień twojego uzależnienia i zdecydujecie, czy pomocne będą zastępniki nikotyny czy może blokery jej receptorów.

Nie zdziw się, jeśli lekarz rodzinny zaproponuje ci wizytę... u psychiatry. Istnieje ścisły związek między depresją a paleniem. Według danych brytyjskiej Mental Health Foundation, odsetek palaczy wśród pacjentów z depresją jest dwa razy wyższy niż wśród osób bez objawów obniżonego nastroju. W dodatku chorym znacznie trudniej rzucić nałóg!

Przyczyny tej zależności możemy znaleźć w chemii mózgu. Palenie wyzwala dopaminę, substancję, która krótkotrwale poprawia nastrój. Dlatego papierosy potrafią maskować symptomy depresji czy obniżenia nastroju, a chory nie zdaje sobie z tego sprawy, zwiększając po prostu spożycie nikotyny. Być może drogą do twojego sukcesu będzie właśnie psychoterapia lub terapia farmakologiczna?

Nawet jeśli psychiatra wykluczy chorobowe podłoże twojego nałogu, nie rezygnuj z pomocy psychologicznej. W poradni możesz skorzystać także z usług coacha. Choć zawód ten kojarzyć się może z fałszywymi prorokami z internetu, profesjonalny coach jest w stanie zapewnić ci indywidualną opiekę i pracę nad konkretnymi zmianami w stylu życia. Taka forma poradnictwa nastawiona jest na jak najszybsze efekty, więc już kilka spotkań może pomóc ci pozbyć się nałogu.

Zainspiruj się Dalekim Wschodem

Nigdy nie dowiedziono naukowo skuteczności akupunktury w walcem z nałogiem nikotynowym, ale spróbuj to powiedzieć osobie, która święcie wierzy, że właśnie tak rzuciła palenie... Wielu byłych palaczy bardzo chwali sobie wizyty u specjalistów medycyny chińskiej, więc może warto wypróbować tę metodę na własnej skórze?

W rozstaniu z „dymkiem” pomogą też zajęcia z jogi lub medytacji. Redukują poziom stresu i pozwalają poznać techniki oddychania, dzięki którym będziesz w stanie szybko opanować emocje i wygrać z chęcią zapalenia. To szczególnie istotne, jeśli popalasz w pracy, a każdy konflikt w zespole albo reprymenda od szefa jest dla ciebie pretekstem do relaksu z papierosem.





W drodze do rzucenia palenia

Nie czujesz się gotowa na rezygnację z nikotyny? A może kolejne próby rzucenia palenia spełzły na niczym? Postaraj się chociaż ograniczyć szkodliwość swojego nałogu. Brytyjska agencja ds. zdrowia publicznego Public Health England zaleca silnie uzależnionym palaczom – jeśli nie mogą zerwać z nałogiem całkowicie – zamianę tradycyjnych papierosów na standaryzowane e-papierosy lub podgrzewacze tytoniu. Spalanie tytoniu w papierosie odbywa się w temperaturze 800 stopni Celsjusza, podgrzewanie – maksymalnie 350. Dopuszczone niedawno do obrotu w Stanach urządzenie IQOS, podgrzewa tytoń i uwalnia aerozol, zawierający średnio 90-95 proc. mniej szkodliwych substancji niż dym papierosowy. Po dwóch latach badań i analiz amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) uznała „IQOS za właściwy dla ochrony zdrowia publicznego".

Należy jednak pamiętać, że nawet podgrzewanie tytoniu wciąż dostarcza organizmowi nikotynę. To ta substancja odpowiedzialna jest za uzależnienie i nie jest obojętna dla zdrowia. Dlatego to rozwiązanie powinniśmy traktować jako wybór mniejszego zła, jeśli nie umiemy rzucić używania tytoniu na dobre.

Bądź cierpliwa

Z rzucaniem palenia jest jak z egzaminem na prawo jazdy – mało komu udaje się za pierwszym razem. Amerykańscy lekarze szacują nawet, że przeciętny palacz potrzebuje od dziewięciu do 11 prób, by ostatecznie rozstać się z papierosami! Dlatego nie zniechęcaj się po pierwszej, drugiej czy trzeciej porażce. Gdyby rzucanie palenia było łatwe, na świecie już dawno nie byłoby palaczy.

Gdy czujesz się zniechęcona i bez sił na kolejną próbę, przypomnij sobie wszystkie powody, dla których chcesz zerwać z nałogiem. Zapisz je w kalendarzu i regularnie je sobie przypominaj.

Pamiętaj także, że okres rzucania palenia to dla twojego organizmu trudny czas. Dlatego postaraj się wyeliminować wszystkie czynniki, które negatywnie wpływają na samopoczucie. Zadbaj o siebie – wysypiaj się, odżywiaj się regularnie. Głodna, zła i przemęczona nie będziesz w stanie skutecznie walczyć z pokusą. Postaw siebie na pierwszym miejscu i celebruj każdy dzień bez papierosa. Każdy z nich to twój mały sukces.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!