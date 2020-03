Deja vu - co to jest i dlaczego je mamy?

fot. Adobe Stock

Każdy z nas choć raz w życiu doznał deja vu (czyt. deża vi), czyli uczucia, że rozmowa lub sytuacja, w której uczestniczy, już kiedyś się odbyła. Towarzyszy temu świadomość, że nie jest to możliwe. Nazwa zjawiska pochodzi z języka francuskiego, oznacza dosłownie już widziane. Opisywano je już w starożytności, lecz do dziś nie zostało do końca poznane. Dowiedz się, co dziś wiemy o deja vu, jakie są teorie i hipotezy na ten temat.

Uznaje się, że deja vu jest zjawiskiem powszechnym, które dotyczy 60-70% ludzi. Zwykle pojawia się o osób młodych. Opisuje się je jako nagłe, niespodziewane, trwające kilka sekund wrażenie, że przeżyło już kiedyś sytuację, w której obecnie się znajduje. Może odnosić się wyłącznie miejsca, w którym się znajduje, osoby, którą właśnie się poznało, jaki i całego zdarzenia, które właśnie trwa.

Jednocześnie osoba, która doświadcza deja vu wie, że nie jest to możliwe, ponieważ np. jest w danym miejscu po raz pierwszy w życiu. Często odbiera to odczucie jako dziwne, tajemnicze, a więc pochodzi do niego krytycznie, ponieważ ma świadomość, że wrażenie jest mylne. Zjawisko deja vu trwa bardzo krótko, po czym wszystko wraca do normy. Wzbudza ogromną ciekawość, a jednocześnie lęk przed nieznanym. Może pojawiać się również przeświadczenie, że wie się, co dalej się w danej sytuacji stanie.

Deja vu zwykle pojawia się w zupełnie nieoczekiwanych okolicznościach. Na przykład w czasie pobytu w hotelu na drugim końcu świata, w którym nigdy nie byliśmy. Może zostać wywołane przez widok przedmiotu, który kojarzy nam się z jakąś rzeczą, którą dobrze znamy z przeszłości; przez sposób mówienia osoby, który przypomina nam kogoś znajomego; sytuację, podobną do tej, którą już przeżyliśmy. Czynnik wyzwalający deja vu jest trudny do uchwycenia, jednak psychologowie zalecają, by rozejrzeć się wokół i poszukać czegoś, co mogło wywołać skojarzenia.

Choć zjawisko jest powszechnie znane, nadal nie zostało do końca poznane. Wiele osób wciąż zastanawia się, dlaczego mamy deja vu. Istnieje wiele teorii i hipotez na ten temat. Najbardziej prawdopodobna mówi o tym, że jest to drobna pomyłka w funkcjonowaniu mózgu, a dokładniej płata skroniowego, który myli pamięć długotrwałą z krótkotrwałą.

Uznaje się, że występowanie deja vu może wiązać się z występowaniem zaburzeń neurologicznych. Często doświadczają go chorzy na padaczkę. Może pojawiać się jako element tzw. aury poprzedzającej atak padaczki (zobacz: Co zrobić, gdy ktoś ma atak padaczki?).

W psychiatrii deja vu opisuje się jako paramnezję, czyli rodzaj złudzenia pamięciowego. Jednak nie znaleziono bezpośrednich związków występowania deja vu z chorobami psychicznymi. Jeśli deja vu pojawia się rzadko, nie ma powodów do niepokoju. Zwykle doświadczają go osoby zdrowe. Natomiast, jeśli zdarza się niepokojąco często, warto skonsultować się z neurologiem.

Zdarza się, że deja vu występuje w stanie zmęczenia, po spożyciu alkoholu lub niektórych leków. Jednak żadna z teorii naukowych na temat deja vu, jak do tej pory, nie została uznana za jednoznaczną, co pozostawia szerokie pole dla hipotez parapsychologicznych. Ich wyznawcy wierzą, że deja vu może być oznaką kontaktu z duchami, istnienia równoległych światów, reinkarnacji czy istnienia snów proroczych.

