Zatrucie alkoholowe: objawy, leczenie, pierwsza pomoc

Zatrucie alkoholowe jest skutkiem nadmiernego spożycia alkoholu (etanolu). Często przytrafia się osobom młodym, a także biesiadnikom, który w czasie imprezy przesadzili z trunkami. Po wypiciu kilku drinków za dużo, stężenie alkoholu we krwi robi się tak wysokie, że staje się toksyczne. Pojawiają się: złe samopoczucie, wymioty, dreszcze i dezorientacja. Taki stan - w skrajnych przypadkach - może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia.

Zatrucie alkoholowe należy jednoznacznie rozróżnić od upojenia alkoholowego i kaca. O upojeniu alkoholowym mówimy w sytuacjach, kiedy po spożyciu alkoholu, dochodzi do zaburzeń świadomości. Inne skutki picia alkoholu w zbyt dużej ilości to m.in. problemy zachowaniem równowagi. Bywa, że pojawia się ból głowy, który może świadczyć o nietolerancji alkoholu.

Kac, potocznie nazywany zespołem dnia następnego, to złe samopoczucie, które pojawia się na drugi dzień po spożyciu alkoholu. Zwykle objawia się nadmiernym pragnieniem, bólem głowy i ogólnym osłabieniem.

Zatrucie alkohole to stan, który pojawia się bezpośrednio po wypiciu dużej ilości alkoholu. Jego objawy mogą być niebezpiecznie dla zdrowia i życia, są to m.in.:

wymioty,

dreszcze,

drgawki,

przyspieszona akcja serca,

nadmierna potliwość,

odwodnienie,

bladość skóry,

spadek temperatury ciała,

dezorientacja,

senność.

Należy pamiętać, że objawy zatrucia alkoholowego mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi osobami. Czynniki, które na nie wpływają to: wiek, płeć (kobiety częściej ulegają zatruciu alkoholem), waga, choroby przewlekłe, rodzaj oraz ilość wypitego alkoholu, ilość i rodzaj jedzenia, które było spożywane wcześniej.

Ostre zatrucie alkoholowe

Należy pamiętać, że stężenie alkoholu we krwi może rosnąć jeszcze po około 30-40 minutach po zakończeniu picia. Zdarza się, że dochodzi do stanów ostrych które mogą prowadzić do niewydolności krążeniowo-oddechowej, a w konsekwencji do śmierci. W poważnych stanach zatrucia alkoholowego może dojść do: zadławienia wymiocinami, problemów z oddychaniem, zawału serca, hipotermii, uszkodzenia mózgu lub śpiączki.

W stanach łagodnego zatrucia alkoholem można zastosować domowe metody, które pomogą poprawić samopoczucie chorego. Warto zadbać o komfort termiczny, dostarczyć ciepłe ubrania lub koc. Ważne jest nawadnianie wodą lub wodą z cukrem (by podnieść poziom glukozy we krwi). Należy odpoczywać, a następnego dnia - spożywać pokarmy lekkostrawne.

Jeśli podejrzewamy, że doszło do ostrego zatrucia alkoholem, należy wezwać lekarza. Gwarancją bezpieczeństwa chorego do czasu przyjazdu medyka, będzie pozycja boczna ustalona. Będzie ona zabezpieczała przed ewentualnym zachłyśnięciem wymiocinami. Leżącą osobę trzeba przykryć kocem, żeby się nie wychłodziła. Niezbędna stała jest obserwacja stanu chorego, do przyjazdu karetki.

Leczenie szpitalne polega na nawadnianiu, podawaniu glukozy, elektrolitów i witamin, a także obserwacji oddechu chorego. W skrajnych przypadkach może być potrzebna intubacja.

Nadmierne spożycie alkoholu może prowadzić do śmierci. Śmiertelna dawka alkoholu to około 300 ml czystego alkoholu etylowego wypitego w ciągu godziny. Odpowiada to około 0,7 litra wódki.

Najgroźniejszym przypadkiem zatrucia alkoholowego jest zatrucie alkoholem metylowym (metanolem). Pierwsze objawy zatrucia metanolem są podobne to symptomów zatrucia alkoholem etylowym. Po kilku godzinach chory zaczyna odczuwać silne bóle brzucha, spada ciśnienie krwi, oczy stają się przekrwione. W kolejnym etapie dochodzi do zaburzeń neurologicznych, śpiączki, a nawet śmierci.

W przypadkach zatrucia alkoholem metylowym niezbędna jest szybka interwencja lekarza. Odtrutką jest kroplówka z alkoholu etylowego.

