Zdarzają się w różnych grupach wiekowych i mają rozmaite przyczyny – krwawienia z nosa powodują urazy mechaniczne, intensywny katar czy niektóre choroby. Jak zdiagnozować ten problem?

Krew z nosa:

Taki problem zdarza się dość często u wielu ludzi. Wynika to z tego, że śluzówka nosa jest niezwykle obficie unaczyniona i bardzo podatna na uszkodzenia. Krwawienia zazwyczaj ustępują samoistnie i ich nasilenie jest niewielkie. Często mogą być skutkiem:

nieleczonego lub źle kontrolowanego nadciśnienia tętniczego,

alergii,

chorób zapalnych błony śluzowej nosa lub zatok,

niezwykle intensywnego kataru,

palenia papierosów, zażywania tabaki czy przebywania w środowisku, gdzie wdychamy substancje chemiczne (np. farby czy lakiery).

Przeważnie epizody takie są niegroźne i mają banalną przyczynę.

Najczęstszym powodem są po prostu urazy mechaniczne, czyli różnego typu uszkodzenia błony śluzowej nosa (uderzenie w nos, drapanie się w nosie). Zostaje ona naruszona, a naczynia krwionośne zaczynają krwawić. Może do tego doprowadzić choćby katar w przebiegu infekcji czy alergiczny nieżyt nosa. Tego typu krwawienia są z reguły mało intensywne i ustają po opanowaniu przyczyny (a więc katar zostaje wyleczony, a rana się goi)

– mówi lek. Sylwia Kuźniarz-Rymarz, specjalista endokrynolog i specjalista chorób wewnętrznych Centrum Medycznego Sublimed z Krakowa.

Intensywność krwawień zależy od wielu czynników – jednym z nich jest budowa anatomiczna naszego nosa.

Każdy z nas posiada w przedniej części przegrody nosa tzw. splot Kiesselbacha. To jest najczęstsze miejsce krwawień – ten splot, czyli połączenie naczyń krwionośnych, jest u niektórych osób bardzo wrażliwy, naczynia krwionośne są tutaj położone powierzchownie i nie potrzeba dużo, żeby krew zaczęła się lać

– wyjaśnia lek. Sylwia Kuźniarz-Rymarz.

Które leki powodują krwawienia?

Jak zaznacza doktor Kuźniarz-Rymarz, przedawkowanie lub niewłaściwe stosowanie niektórych leków także może powodować lanie się krwi z nosa. Chodzi tu przede wszystkim o osoby cierpiące na schorzenia kardiologiczne i zażywające leki przeciwkrzepliwe, które mogą doprowadzić do krwawienia nie tylko z nosa, ale również z przewodu pokarmowego, dróg moczowych czy nawet do mózgu.

To jednak nie wszystko: także z pozoru bezpieczne leki, po które sięgamy w przypadku bólu głowy czy kataru, mogą doprowadzić do krwawień.

Szeroko stosowane niesteroidowe leki przeciwzapalne używane w przypadku bólu czy gorączki, jak np. kwas acetylosalicylowy, ketoprofen czy ibuprofen także mogą powodować krwawienia, szczególnie u osób wrażliwych na dany typ leku. Ponadto przewlekłe stosowanie lub nadużywanie kropli do nosa na katar czy donosowych sterydów w pewnym momencie mogą spowodować nadmierne wysuszenie i uszkodzenie błony śluzowej nosa

– dodaje lek. Sylwia Kuźniarz-Rymarz.

Jak postępować w krwotoku zewnętrznym?

Mimo że w większości przypadków powód jest błahy, to jednak bywa, że czasem takie krwawienie może być groźne. Kiedy?

Krew z nosa powinna nas zaniepokoić, jeśli:

leci w obfitej ilości,

krwawienie często nawraca,

krwawienie pojawia się regularnie,

jest bardzo intensywne.

W takich przypadkach konieczna jest wizyta u lekarza. Szczególnie, jeśli towarzyszą temu jakieś niepokojące objawy.

Gdy krwawienia są bardzo obfite, mogą doprowadzić nawet do konieczności hospitalizacji i przetaczania krwi

– dodaje lek. Sylwia Kuźniarz-Rymarz.

Zdarza się, że krwotok jest stanem zagrażającym życiu, którego przyczyną jest ciężka i nieuleczalna choroba. Zalicza się do nich m.in. choroby:

krwi o podłożu genetycznym (np. hemofilię),

o podłożu nowotworowym (białaczki),

wątroby (marskość),

hormonalne,

zakaźne.

Dlatego pierwsze wystąpienie intensywnego krwawienia zawsze powinno wiązać się z wizytą u lekarza internisty. Jeśli nie znajdzie on wytłumaczenia, należy udać się do specjalisty laryngologa.

Jeśli krew z nosa leci często, intensywnie, często nawraca i/lub towarzyszą temu niepokojące objawy, należy udać się do lekarza. Specjalista przeprowadzi wywiad, dopyta o dotychczasowe schorzenia, zażywane leki i historię rodzinną pod kątem chorób.

Powinien też wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

Należy także wykonać podstawowe badania laboratoryjne, takie jak: morfologia, płytki krwi, parametry krzepnięcia, próby wątrobowe, parametry nerkowe. Polecam także skonsultować się z laryngologiem, by określić lokalizację krwawienia i zatamować krwotok

– dodaje lek. Sylwia Kuźniarz-Rymarz.

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku z nosa polega na ułożeniu chorego w pozycji półsiedzącej, tj. opartego plecami np. o ścianę z głową pochyloną lekko do przodu. Głowa nie powinna znajdować się zbyt nisko, ponieważ nasila to krwawienie.

Chory powinien oddychać przez usta. Na jego karku zalecane jest umieszczenie zimnego okładu, np. mokrego ręcznika, który powinien obkurczyć naczynia krwionośne i zmniejszyć krwawienie.

Zdecydowanie nie należy odchylać głowy chorego do tyłu, ponieważ spowoduje to spływanie krwi do tchawicy lub przełyku. Może to prowadzić do zakrztuszenia i utrudnić lekarzowi interpretację badań laboratoryjnych.

Jeśli pomimo zastosowanych czynności krwotok przedłuża się ponad 30 minut, chory przejawia zaburzenia świadomości, jego skóra staje się blada, zimna i wilgotna, należy wezwać pogotowie ratunkowe!

Doktor Kuźniarz-Rymarz podkreśla, że należy zwrócić uwagę na ogólny stan krwawiącej osoby, ponieważ osoby starsze i schorowane dużo gorzej znoszą utratę krwi niż ludzie młodzi.

Zdrowemu człowiekowi w pełni sił utrata nawet 200 ml krwi nie zrobi większej krzywdy, a ktoś w podeszłym wieku może z tego powodu nawet dostać zawału serca. Ciężko stwierdzić, gdzie dokładnie przebiega granica między „normalnym” a „podejrzanym” krwawieniem. Ważne jest, aby w porę reagować, by zatamować krwotok z nosa – nie zawsze wystarczają powszechnie znane sposoby tamowania krwawienia, czasami potrzebna jest pilna interwencja laryngologiczna

– przestrzega lek. Sylwia Kuźniarz-Rymarz.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. lek. Sylwia Kuźniarz-Rymarz endokrynolog i specjalista chorób wewnętrznych Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Oddziale Klinicznym Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskała w 2014 roku, a w dziedzinie endokrynologii w 2017 r. Swoją wiedzę i umiejętności podnosi, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Pracuje w Centrum Medycznym Sublimed w Krakowie.

