Jęczmień na oku - skąd się bierze, ile trwa i co na niego pomaga?

To ropne miejscowe zakażenie wywołane najczęściej bakteriami. Nie wpływa na zdrowie narządu wzroku, ale gdy obrzęk jest duży, może zmniejszać pole widzenia. Grudka może powodować dyskomfort i ból.

W zależności od miejsca infekcji wyróżniamy:

jęczmień zewnętrzny - to zapalenie mieszka włosowego rzęsy oraz gruczołów Zeisa lub Molla, umiejscowiony jest na brzegu powieki,

jęczmień wewnętrzny - to zapalenie gruczołu Meiboma, umiejscowiony jest po wewnętrznej stronie powieki.

Jęczmień w początkowej fazie jest zaczerwieniony, następnie może być różowy lub żółty. Częściej występuje u dorosłych, niż u dzieci

Najczęściej za powstanie jęczmienia na oku odpowiada zakażenie gronkowcem (w ok. 90% przypadków). Jest też kilka czynników, które zwiększają ryzyko wystąpienia jęczmienia na oku:

Na jęczmień bardziej narażone są też osoby w starszym wieku i ludzie o jasnej karnacji skóry.

Jęczmień na oku można dosyć łatwo rozpoznać. Na początku powieka może swędzieć. Z czasem chory zauważy grudkę na powiece, która po kilku dniach będzie przypominać ropień. Do tego dochodzą różne dolegliwości:

ból powieki,

zaczerwienienie,

obrzęk części lub całej powieki,

zawężone pole widzenia,

światłowstręt,

nadmierne łzawienie,

ropień.

Jęczmień na oku często po kilku dniach do tygodnia znika sam, jednak zawsze warto zgłosić się do okulisty, który w niektórych przypadkach przepisze krople do oczu lub maść z antybiotykiem.

Popularne są też domowe sposoby na jęczmień na oku. Najpowszechniejsze z nich to:

ciepłe okłady - 3-4 razy dziennie przykładaj do powieki ciepły, mokry gazik, niektórzy polecają ciepłe jajko ugotowane na twardo,

pocieranie obrączką - utarło się, że musi być złota, jednak najważniejsze w tej metodzie jest delikatne masowanie powieki i rozgrzewanie jej,

ziołowe kompresy - (nada się świetlik lub mniszek lekarski) ziele zalej wrzątkiem, a po ostygnięciu namocz w wywarze gazik, przykładaj kilka razy dziennie do jęczmienia na oku (zobacz pomysły na okłady na oczy).

Nigdy nie wyciskaj jęczmienia, poczekaj, aż sam pęknie, inaczej rozniesiesz infekcję.

Skąd wiadomo, że jęczmień się goi? Po kilku dniach grudka powinna zmaleć, a dolegliwości typu ból i swędzenie odpuścić. Całkowite wyleczenie jęczmienia trwa zwykle 1-2 tygodnie.

Jeśli po tygodniu jęczmień nie znika ani nie maleje, wizyta u lekarza jest najwłaściwszym rozwiązaniem, bo jęczmień może przekształcić się w gradówkę (zgrubienia na powiece). Gradówkę leczy się maściami z antybiotykami, czasem wymaga interwencji chirurgicznej.



Jeśli wystąpią takie objawy, jak zaburzenia widzenia, gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, obrzęk całego oka - tym bardziej niezwłocznie idź do okulisty.

