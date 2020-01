Jak wykonywać samobadanie piersi? Wypróbuj trening BreastFit wspólnie z partnerem!

fot. Adobe Stock

Regularnie przeprowadzane samobadanie piersi powinno być zadaniem wpisanym do kalendarza każdej kobiety. Pomaga ono kontrolować i wykrywać zmiany, które mogą pojawiać się w piersi już na wczesnym etapie. Niestety, jak wynika z badań, prawie połowa Polek zapomina o tej prostej czynności. Koniec z tym! Pamiętaj, że do tak ważnej kwestii, jak regularne samobadanie piersi, możesz także zaangażować partnera, np. dzięki technice BreastFit!

Kobiecy biust, męska sprawa

BreastFit, czyli sztuka regularnego samobadania piersi przy wsparciu mężczyzn, to jedno z przesłań kampanii edukacyjnej BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa, realizowanej przez Fundację OnkoCafe - Razem Lepiej To wyjątkowy trening, który pomaga kobietom w badaniu piersi. Wbrew pozorom, nie jest to tylko zadanie kobiet! Mężczyzna może zrobić na tym polu naprawdę wiele: przede wszystkim przypominać bliskim kobietom, także mamie, córce, przyjaciółce o regularnym badaniu piersi i wizytach kontrolnych u lekarza. Twój mąż lub partner może także pomóc w sposób praktyczny, dzięki kilku prostym ćwiczeniom wykonywanym regularnie. To sport, który warto uprawiać, ponieważ może uratować życie!

Jak wynika z badania przeprowadzonego w ramach kampanii BreastFit. Kobiecy Biust. Męska sprawa 42% Polaków ma świadomość, że samobadanie piersi należy wykonywać co najmniej raz w miesiącu. Nieco większą wiedzę w tym zakresie mają kobiety (50% vs. 33%). Alarmujące jest, że prawie 50% ankietowanych kobiet nie wykonuje comiesięcznego samobadania piersi. Regularnie wykonuje je tylko 53% kobiet.

Trening BreastFit - jak go wykonać z partnerem?

Ćwiczenie 1 - to wspólna rozgrzewka! Rolą mężczyzny jest obserwacja piersi partnerki. Kobieta, rozebrana od pasa do góry przyjmuje pozycję nieznacznie pochyloną do przodu, z rękami opartymi na biodrach. Partner sprawdza, czy piersi są podobne wielkością i kształtem oraz, czy nie mają widocznych zmian (kolor, struktura, napięcie skóry).

Jeśli zaobserwuje niepokojące zmiany, powinien zachęcić partnerkę do wizyty u specjalisty.

Ćwiczenie 2 - intensywna rozgrzewka. Tym razem partnerka unosi ręce do góry. Mężczyzna przygląda się jej piersiom, a następnie delikatnie ściska sutki - najpierw jeden, a potem drugi.

Jeśli wycieknie z nich płyn - towarzyszy swojej partnerce w wizycie u specjalisty!

Ćwiczenie 3 - Połóżcie się na łóżku. Pod bark leżącej na plecach kobiety partner włada zwinięty ręcznik lub poduszkę. Następnie trzema placami bada jej piersi. Powinien delikatnie je naciskać oraz zataczać drobne kółka z góry na dół.

Przy tym ćwiczeniu jest w stanie wyczuć ewentualne zgrubienia, które wymagają konsultacji specjalisty.

Ćwiczenie 4 - wspólny prysznic to także okazja do zbadania piersi. Gdy skóra jest wilgotna, łatwiej poznać strukturę piersi. Kobieta ma uniesione do góry ręce, zaś mężczyzna trzema palcami masuje piersi, zataczając na nich kółka i naciskając z góry na dół.

Gdyby podczas badania pod prysznicem wyczuł zgrubienia, kobieta również powinna skonsultować to z lekarzem.

Ćwiczenie 5 - Tutaj musicie pamiętać, że regularność to podstawa. Trening należy wykonywać minimum co miesiąc. Taka dyscyplina pomoże zadbać o zdrowie partnerki i szybko wychwycić niepokojące zmiany. Czas jest tu niezwykle ważny. Dlatego każda para powinna zacząć trening już dziś!

Jak podkreśla Prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, Anna Kupiecka, samobadanie piersi to zaledwie kilka minut na kilka prostych ruchów ręką oraz obserwację. Regularne samobadanie daje realną szansę na to, żeby wesprzeć proces diagnostyki i leczenia. Jeśli w tej kwestii można liczyć na wsparcie mężczyzny, należy po nie sięgnąć.

A co jeśli wykryję raka piersi późno?

Regularne samobadanie piersi oraz zalecane badania przesiewowe to odpowiedzialność każdej kobiety. Dzięki temu powiększamy szanse na wczesne wykrycie nowotworu, a tym samym – potencjalnie poprawiamy rokowania leczenia.

Czasem zdarza się, że po leczeniu następuje wznowa lub w momencie diagnozy rak jest w stadium zaawansowanym. Szacuje się, że rak piersi do postaci zaawansowanej rozwija się u ok. 30% chorych kobiet, a u ok. 5-10% rozpoznawany jest od razu, gdy choroba daje już przerzuty do innych organów (źródło: Niewidoczna kobieta. Raport dotyczący wpływu osobistego, społecznego i ekonomicznego zaawansowanego raka piersi w Europie).

Należy jednak pamiętać, że choroba ta w stadium zaawansowanym, mimo, że aktualnie nieuleczalna, często skutecznie poddaje się leczeniu – mówi dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Warszawie.

Zmierzenie się z chorobą, taką jak zaawansowany rak piersi, stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla chorej, ale również dla jej partnera. To moment, w którym należy stanąć ramię w ramię i wspólnie stawić czoła chorobie. W kampanii BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa podjęliśmy kilka kluczowych kwestii, które mogą pomóc mężczyznom dostrzec i zrozumieć, jak wielką rolę odgrywają w profilaktyce chorób nowotworowych, a także jak mogą wspierać swoje partnerki w sytuacji takiej choroby. Warto mieć też zawsze w pamięci, że stały rozwój medycyny coraz częściej pozwala pacjentkom żyć z zaawansowanym rakiem piersi jak z chorobą przewlekłą – mówi Adrianna Sobol, Członek Zarządu Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, psycholog.

Kalendarz "Power of Community 2020" - wsparcie kobiet z rakiem piersi!

Kampanie takie jak BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa uwrażliwiają na kwestie profilaktyki, zachęcają do regularnych badań, a także do aktywnego poszukiwania wsparcia, gdy przyjdzie zmierzyć się z chorobą.

Każdy, kto chce wesprzeć fundację OnkoCafe, może kupić kalendarz na rok 2020. Motywem przewodnim jest siła i odwaga, którą wykazują mężczyźni, troszcząc się o zdrowie bliskich kobiet! Nie bez powodu znajdują się w nich zdjęcia wyjątkowych mężczyzn -12 sportowców z całej Polski, którzy zaangażowali się w kampanię BreastFit.

Sprawa dotyczy nas wszystkich – tu nie ma podziałów. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą być świadomi czym jest rak piersi, jak wygląda jego wczesna diagnostyka i jak możemy rozpowszechniać wiedzę na ten temat. Jak w treningach, tu liczy się regularność. Dlatego cieszę się, że nasza kampania już po raz czwarty edukuje mężczyzn, jak ważne jest wsparcie i zaangażowanie w zdrowie bliskich nam kobiet. To jest nasza najważniejsza życiowa rola, którą powinniśmy odegrać jak najlepiej – mówi Jakub Popławski, inicjator i producent kalendarza Power of Community.

Wyjątkowy kalendarz do kupienia już dziś!

Dochód ze sprzedaży kalendarza „Power of Community” każdego roku przeznaczony jest na wsparcie kobiet zmagających się z zaawansowanym rakiem piersi i ich bliskich. Kalendarz charytatywny „Power of Community 2020” dostępny jest na stronie internetowej kampanii www.breastfit.pl

Do tego dzieła warto się przyłączyć!

Materiał powstał z udziałem firmy Novartis Oncology.

PL1912782738

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!