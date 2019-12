"Kobiecy biust. Męska sprawa". Poznaj szczegóły akcji!

fot. BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa

To jeszcze nie koniec danych. Według badania sondażowego przeprowadzonego w ramach kampanii „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa” w 2019 roku wynika, że aż jedna trzecia z nas (blisko 30%) nie wie, jak samodzielnie badać piersi2!

Dlaczego Polki nie badają się regularnie?

Poza brakiem wiedzy głównym powodem jest zapominanie o badaniu. Tak deklaruje 45% ankietowanych. Dalej pojawiają się strach przed wyczuciem „czegoś” (15%), niewiedza odnośnie konieczności regularnego przeprowadzania samobadania (11%), fakt, iż badanie jest nieprzyjemne (3%) oraz wstyd (1%)3.

Wczesne wykrycie zmian jest najważniejsze!

Tylko 5-10% raków piersi to nowotwory dziedziczne, czyli te, które wynikają z uszkodzenia genów BRCA1 i BRCA2”4 – wyjaśnia dr hab. n. med. Maria Małgorzata Litwiniuk z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. „Bywa, że nie wiemy dlaczego u danej kobiety rozwinął się rak piersi. Są pewne czynniki ryzyka jak i pewne czynniki ochronne, nie ma jednak żadnych gwarancji, że kobieta nie zachoruje.

Dlaczego tak ważne jest regularne samobadanie? Eksperci są zgodni co do tego, że wczesne wykrycie choroby zwiększa szansę jej wyleczenia.

Rak piersi do postaci zaawansowanej rozwija się u ok. 30% chorych kobiet” – mówi dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii w Warszawie. „Badania przesiewowe zalecane dla kobiet, które nie są w grupie ryzyka, czyli samobadanie piersi, badania kontrolne przeprowadzone przez lekarza czy mammografia, pomagają wykryć zmiany już na wczesnym etapie, kiedy możliwości terapeutyczne są znacznie większe.

Kobiecy biust to też męska sprawa!

Oprócz regularnych badań, niezwykle ważne jest wsparcie bliskiej osoby w sytuacji, w której nowotwór zostanie wykryty. Każdego roku w Polsce o nowotworze piersi dowiaduje się prawie 19 tysięcy kobiet5. Z badania sondażowego wynika, że ponad połowa Polaków uważa, że kobiety z rakiem piersi oczekują przede wszystkim wsparcia rodziny (59%), partnera czy męża (58%), a także akceptacji ze strony społeczeństwa (56%)6. To dodaje sił do walki. Ale żeby wspierać, trzeba mieć wiedzę. Właśnie dlatego już po raz czwarty startuje kampania „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa”, której celem jest zwrócenie uwagi nie tylko kobiet – ale również mężczyzn – na to, jak ważne jest wsparcie bliskich w chorobie, ale także przypominanie o regularnych badaniach!

Dobrze, kiedy pacjentowi towarzyszy bliska osoba. To są bardzo często takie emocje, że wiele informacji może umknąć. Podczas wizyty u lekarza to pacjent odgrywa główną rolę w rozmowie" –wyjaśnia dr hab. n. med. Maria Małgorzata Litwiniuk z Wielkopolskiego. Dlaczego lepiej się nie bać i badać regularnie? By nie tracić czasu, który możemy przeznaczyć na leczenie – dodaje.

Eksperci, pacjenci i ambasadorzy kampanii zachęcają do regularnych badań, a także do aktywnego poszukiwania wsparcia, gdy przyjdzie zmierzyć się z chorobą. Kobiety nie zawsze są świadome gdzie

i jak mogą szukać pomocy i informacji na temat leczenia czy rodzaju choroby.

W kampanii BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa” mówimy o tym, w jaki sposób mężczyźni mogą wspierać kobiety w utrzymaniu regularności samobadania oraz – jeśli zaistnieje taka konieczność – w trakcie choroby na każdym jej etapie, również, gdy przybierze ona postać zaawansowaną – mówi Adrianna Sobol, psychoonkolog Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej.

Power of Community 2020!

To już czwarty rok, w którym w ramach kampanii wydawany jest niezwykły kalendarz charytatywny. 12 sportowców spotkało się w niezwykłej scenerii - na deskach Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Jak co roku mężczyźni pozowali w nagiej sesji – wszystko po to, aby pokazać wsparcie i zwrócić uwagę na problematykę związana z rakiem piersi. Bo właśnie przesłaniem kalendarza jest zachęcenie mężczyzn do wspierania kobiet w regularnych badaniach. Jak podkreślają tytułowy „BreastFit” to wspólny trening z myślą o zdrowiu kobiet. Bo wiedza, jak mądrze wspierać w chorobie, może okazać się bezcenna.

Sprawa dotyczy nas wszystkich – tu nie ma podziałów. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą być świadomi czym jest rak piersi, jak wygląda jego wczesna diagnostyka i jak możemy rozpowszechniać wiedzę na ten temat. Jak w treningach, tu liczy się regularność. Dlatego cieszę się, że nasza kampania już po raz czwarty edukuje mężczyzn, jak ważne jest wsparcie i zaangażowanie w zdrowie bliskich nam kobiet. To jest nasza najważniejsza życiowa rola, którą powinniśmy odegrać jak najlepiej – mówi Jakub Popławski, inicjator i producent kalendarza Power of Community.

Już dziś możesz kupić wyjątkowy kalendarz na stronie kampanii BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa. Dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczony jest na wsparcie pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi i ich najbliższych.

Zgodnie jednym głosem

Kampania „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa” powstała z inicjatywy Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej. W akcję włączyli się między innymi dziennikarka Joanna Górska, ekspert kulinarny Daria Ładocha, wielokrotna mistrzyni Polski i świata w kick-boxingu Dorota Godzina, dziennikarz Rafał Bryndal, bloger „Modny Tata” czyli Michał Będźmirowski.

W tegorocznej odsłonie kalendarza po raz pierwszy wziął udział trener fitness Daniel Józek Qczaj, który podkreśla, jak wyjątkowe znaczenie dla niego ma udział w kampanii BreastFit:

Myślę, że skala zachorowań jest wystarczającym powodem do tego, by wziąć udział w sesji do kalendarza, z którego dochód przeznaczony jest na wsparcie kobiet z zaawansowanym stadium tej choroby. Wsparcie mężczyzn może być szczególnie ważne, bo nie siła i wielkość mięśni decyduje o męskości, lecz czujność i odpowiedzialność za zdrowie bliskiej kobiety.



5 minut, które może uratować życie!

Samobadanie piersi to jedno z nielicznych badań, na które nie musimy czekać w kolejce u lekarza. Nie musimy się do niego nawet specjalnie przygotowywać. Jedyne co musimy, to nie zapominać o tych prostych czynnościach, które powinny być dla każdej kobiety taką samą rutyną, jak pójście na spacer, do kosmetyczki czy na zakupu! Wystarczy w każdym cyklu (między 5. a 10. dniem cyklu miesiączkowego)7 poświęcić dosłownie 5 minut na wykonanie kilku prostych ruchów oraz obserwację.

1. Badanie przeprowadzone w lipcu br. przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia na reprezentacyjnej grupie Polaków (Łącznie 1020 osób, w tym 493 mężczyzn i 527 kobiet) w wieku od 18 do 65 lat z całej Polski

2. Badanie przeprowadzone w lipcu br. przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia na reprezentacyjnej grupie Polaków (Łącznie 1020 osób, w tym 493 mężczyzn i 527 kobiet) w wieku od 18 do 65 lat z całej Polski

3. Badanie przeprowadzone w lipcu br. przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia na reprezentacyjnej grupie Polaków (Łącznie 1020 osób, w tym 493 mężczyzn i 527 kobiet) w wieku od 18 do 65 lat z całej Polski

4. Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/

5. Krajowy Rejestr Nowotworów, http://onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/

6. Badanie przeprowadzone w lipcu br. przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia na reprezentacyjnej grupie Polaków (Łącznie 1020 osób, w tym 493 mężczyzn i 527 kobiet) w wieku od 18 do 65 lat z całej Polski.

7. Joanna Jędrys, Centrum Medyczne Dbaj o Piersi, Kraków, Badania diagnostyczne. Zasady postępowania w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi, materiał opublikowany na portalu Medycyna praktyczna, 6.09.2019

Artykuł powstał we współpracy z Novartis Oncology w ramach kampanii „BreastFit. Kobiecy biust. Męska sprawa”

PL1911760454

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!