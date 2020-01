Woda utleniona do ucha: jak i kiedy warto stosować

fot. Adobe Stock

Lekarz nie zaleci stosowania wody utlenionej do ucha, gdy rozpoczyna się infekcja. Na własną rękę może to być niebezpieczne, ale jeśli zadziałasz szybko i mądrze, woda utleniona może zatrzymać rozwój przeziębienia.

Woda utleniona do ucha - stosowanie

Jeśli odczuwasz dyskomfort związany z zatkanym uchem, masz pierwsze oznaki przeziębienia oraz problemy z gardłem - musisz zadziałać szybko. Woda utleniona może zatrzymać rozwój choroby, bo ucho jest narządem, który często jest miejscem wielu infekcji.

Woda utleniona do ucha zadziała, jeśli zaaplikujesz ją zgodnie z zasadami:

powinna to być woda utleniona o stężeniu 1,5%-3%,

od początku objawów nie minęło 12h,

wpuścisz do ucha na początku 1 kroplę i - jeśli nie pojawi się ból - kolejne 2-3.

odczekasz 3-5 minut w pozycji leżącej bocznej i dasz wodzie utlenionej zadziałać (wiele osób od razu ją usuwa, jakby płukało ucho, a nie wkraplało preparat),

i dasz wodzie utlenionej zadziałać (wiele osób od razu ją usuwa, jakby płukało ucho, a nie wkraplało preparat), regularnie powtórzysz tę czynność co 5h przez 2-3 dni.

Kiedy woda utleniona do ucha nie zadziała?

W czasie stosowania wody utlenionej w uchu wytwarza się tlen: zabija on wówczas tylko te patogeny, grzyby i bakterie, które żyją w warunkach beztlenowych. Wykorzystywanie wody utlenionej do ucha jest w stanie poradzić sobie z każdą infekcją, jest błędne, bo wiele z nich powodują baterie tlenowe.

Woda utleniona do ucha nie zadziała, jeśli infekcja trwa już kilka dni i dłużej. Nie dość, że nie przyniesie efektu, to może wręcz zaszkodzić i uszkodzić błonę bębenkową ucha, podrażnić błędnik, co jest już bardzo niebezpieczne.

Dlatego nie zaleca się tej metody dzieciom ani kobietom w ciąży - w rzeczywistości żaden lekarz nie poinstruuje pacjenta, jak stosować wodę utlenioną do ucha, bo będzie przeciwny takim zabiegom na własną rękę.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!