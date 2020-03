Temperatura pokojowa: jaka jest optymalna temperatura w domu?

fot. Adobe Stock

Nieodpowiednia temperatura w domu może prowadzić do częstych infekcji dróg oddechowych oraz gardła, powodować podrażnienie śluzówek i skóry oraz obniżać koncentrację.

Temperatura pokojowa nie jest określona jednoznacznie, ale mieści się w pewnym zakresie. Sprawdź, jaka temperatura w pomieszczeniach sprawi, że będziesz czuć się komfortowo i unikniesz przykrych dolegliwości zdrowotnych.

Temperatura pokojowa (ang. room temperature) bywa też określana mianem temperatury otoczenia. Temperatura pokojowa mieści się w zakresie od 15 do 25 stopni Celsjusza.

To, w jakiej temperaturze otoczenia czujemy się najbardziej komfortowo, zależy też od wilgotności powietrza. Suche powietrze w połączeniu z temperaturą pokojową z górnych pozycji na skali (ok. 23 - 25 stopni Celsjusza) zazwyczaj sprawia, że czujemy się ospali i jesteśmy bardziej podatni na choroby laryngologiczne.

Optymalna temperatura w domu jest zróżnicowana w zależności od pomieszczenia. Polecane zakresy temperatur to:

sypialnia: 17 - 19 stopni Celsjusza,

kuchnia: 16 - 19 stopni Celsjusza,

łazienka: 22 - 24 stopnie Celsjusza,

pokój dzienny: 20 - 22 stopnie Celsjusza,

pokój dziecięcy: 20 - 22 stopnie Celsjusza,

spiżarnia: 12 - 15 stopni Celsjusza.

Optymalna temperatura zależy od wielu czynników – pory roku, wieku, stylu życia. Przykładowo latem lepiej znosimy wyższe temperatury a zimą za optymalną temperaturę w mieszkaniu uważa się 18-21 st. C. Temperatury w wyższych zakresach bardziej opowiadają kobietom, dzieciom i osobom starszym. Z kolei osoby aktywne – uprawiające sport, pracujące fizycznie, lepiej czują się w chłodniejszych pomieszczeniach.



Temperatura powinna być dostosowana do indywidualnego stylu życia, a także do charakteru pomieszczenia – przykładowo w pokojach dziennych nie powinna przekraczać 21 st. C, w kuchni – gdzie temperatura podnosi się podczas gotowania, 19-20 st. C. Sen w zbyt ciepłym pomieszczeniu nie daje odpoczynku, dlatego w sypialni najlepiej ustawiać termostat na 17-19 st. C. W łazience powinno być najcieplej – nawet 25 st. C

– mówi lek. med. Katarzyna Bukol-Krawczyk, specjalista medycyny rodzinnej z Centrum Medycznego Enel-Med.

Zdrowiu nie sprzyja zarówno zbyt wysoka, jak zbyt niska temperatura w pomieszczeniach – zwłaszcza jeśli towarzyszy im niska wilgotność powietrza (powinna wynosić 40-60 proc.).

Przy temperaturze wyższej niż 21 st. C. wysychają śluzówki dróg oddechowych, co osłabia naturalne mechanizmy usuwania wirusów i bakterii z nosa i gardła. W rezultacie częściej się przeziębiamy.

Jeżeli mieszkania są przegrzewane, pogarsza się także zdolność koncentracji uwagi i analitycznego myślenia, wzrasta uczucie rozdrażnienia. Częściej możemy odczuwać bóle głowy, spadek ciśnienia krwi, zmęczenie i osłabienie. Długotrwałe przebywanie w zbyt wysokiej temperaturze może przyczynić się nawet do odwodnienia organizmu, a także wywołać zaburzenia pracy serca.

Na podstawie materiałów prasowych ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Każdy stopień ma znaczenie”. Pierwotna treść artykułu została opublikowana 08.11.2011.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!