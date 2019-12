Olejek z drzewa herbacianego: właściwości i zastosowanie

fot. Adobe Stock

Naturalny olejek z drzewa herbacianego od wieków jest ceniony w medycynie naturalnej. To jeden z najczęściej stosowanych olejków eterycznych. Ma działanie antyseptyczne i przeciwzapalne. Można go stosować przy przeziębieniu, w leczeniu stanów zapalnych skóry oraz do pielęgnacji.

Spis treści:

Olejek z drzewa herbacianego otrzymuje się z liści krzewu rosnącego w Australii oraz na okolicznych wyspach. Nazwa nie ma nic wspólnego z herbatą. Roślina została tak nazwana przez kapitana Cooka i członków jego jego załogi, który po przybyciu na tereny - wzorem aborygenów - używali listów krzewu do zaparzania aromatycznego naparu. Rdzenni mieszkańcy Australii używali listków drzewa herbacianego również do oczyszczenia i leczenia ran.

Olejek z drzewa herbacianego ma jasnożółty kolor i ziemisty, orzeźwiający zapach. Ma silne właściwości antyseptyczne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze. Od dawna jest jednym z najczęściej stosowanych i najbardziej cenionych olejków eterycznych. Stosuje się go w medycynie naturalnej, aromaterapii i kosmetyce.

Olejek z drzewa herbacianego ma szerokie zastosowanie w leczeniu powszechnych dolegliwości. Można wykorzystać na wiele sposobów. Jest dobrym środkiem na problemy skórne, infekcje górnych dróg oddechowych, grzybicę i łupież.

Na przeziębienie

Można go wykorzystać do przygotowywania tradycyjnych inhalacji. Wystarczy nalać wrzątku do naczynia i dodać kilka kropel olejku. Dla lepszego efektu, można przykryć głowę ręcznikiem. Można również skorzystać z kominka aromaterapeutycznego lub specjalnego aromatyzera, czy też nawilżacza powietrza. Olejek z drzewa herbacianego pomaga na katar, kaszel oraz inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych. To jeden z najskuteczniejszych domowych sposobów na przeziębienie. Zobacz, jak wykonać domowe inhalacje na kaszel.

Na trądzik

Olejek z drzewa herbacianego jest jednym z najlepszych naturalnych sposobów na trądzik. Doskonale radzi sobie z problemami skóry tłustej i trądzikowej. Można go nakładać punktowo na skórę (po uprzednim wykonaniu próby alergicznej) lub rozcieńczać w innym oleju (np. jojoba). Sprawdza się również jako składnik naturalnych kosmetyków przeciwtrądzikowych: toników i mgiełek do twarzy. Można go dodawać również do maseczek do twarzy np. z zielonej glinki oraz kremów do pielęgnacji. Sprawdź, domowe sposoby na trądzik.

Na grzybicę

Olejek z drzewa herbacianego wykazuje również silne działanie przeciwgrzybiczne. Można go stosować na grzybicę skóry i paznokci. W pierwszym przypadku - używać jak przy trądziku. W drugim - 5-10 kropli olejku nanieść na wacik lub gazę i delikatnie przecierać paznokcie.

Na łupież

Olejek sprawdza się również jako naturalny środek na łupież. Wystarczy dodać kilka kropli do szamponu lub odżywki do włosów. Mieszankę trzeba pozostawić na głowie na kilka minut. Regularne stosowanie przyniesie pożądane efekty. Poznaj inne domowe sposoby na łupież.

Na opryszczkę i pleśniawki (afty)

Olejek z drzewa herbacianego świetnie radzi sobie ze stanami zapalnymi w okolicy ust i w jamie ustnej. Należy go stosować punktowo bezpośrednio na zmiany skórne lub przykładać do opryszczki i pleśniawek wacik nasączony olejkiem.

Na stres

Niewiele osób wie, że olejek z drzewa herbacianego ma również działanie uspokajające. Aromaterapeuci zalecają stosowanie olejku w stanach silnego zdenerwowania, szoku czy histerii. W tym celu najlepiej zastosować masaż z wykorzystaniem olejku eterycznego (rozcieńczonego w innym oleju) lub przygotować inhalację w kominku do aromaterapii.

W czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią trzeba zachować szczególną ostrożność w stosowaniu olejków eterycznych. Stosowanie olejku z drzewa herbacianego nie jest zalecane w czasie ciąży szczególnie w pierwszym trymestrze. Odradza się również używanie olejku w okresie laktacji. W przypadku wątpliwości, warto skonsultować się z lekarzem.

Należy zawsze kupować naturalny olejek eteryczny z drzewa herbacianego (Melaleuca alternifolia oil). Tylko olejek w takiej postaci ma korzystne właściwości, olejki zapachowe zwykle mają sztuczne dodatki lub są syntetycznymi odpowiednikami olejków naturalnych.

Olejek z drzewa herbacianego najlepiej kupić w aptece lub specjalistycznym sklepie z naturalnymi olejkami. Warto wybierać produkty renomowanych marek, które są gwarancją wysokiej jakości olejków.

Olejek z drzewa herbacianego ma silne działanie, należy stosować go z dużą ostrożnością. Jego stosowanie nie jest wskazane u osób z wrażliwą skórą oraz alergików. Przed pierwszym zastosowaniem trzeba wykonać próbę alergiczną. Aby to zrobić, wystarczy nałożyć odrobinę olejku na skórę i poczekać na reakcję skóry.

Więcej o olejkach:

Olejek rycynowy - zastosowanie i właściwości

Olej z opuncji figowej - zastosowanie i właściwości

Olej z pestek malin - właściwości i zastosowanie

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!